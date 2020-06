Socialdemocracia en la 4T de México

Afirmó el Sen. Monreal que el presidente

López Obrador no es ni será comunista



El gobierno del presidente López Obrador es Socialdemócrata. Quienes piensan y dicen que lleva a México hacia el socialismo-comunismo, están equivocados o perversamente mienten.

Lo que pretende el presidente con su proyecto de la Cuarta Transformación, es cambiar el régimen político Neoliberal (conservador) por el Socialdemócrata cuya ideología es la de luchar por la justicia social interviniendo en la economía capitalista para conseguir una mejor distribución de las utilidades y alcanzar el deseado Estado de Bienestar para la mayoría de los mexicanos, al abatirse las cifras de pobres que ya alcanzan los 52 millones.

Eso es lo que en síntesis expuso Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, en la coloquial entrevista que le hizo el periodista Eduardo Ruiz Healy, que se difundió este 7 de Junio y cuya temática fue el rumbo y futuro del país.

Pero también te amplío la información.

Ruiz Healy, después del felicitar al Senador por sus 45 años en la política, preguntó: ’¿Hacia dónde vamos? ….

Monreal: ’Esta pregunta se la hacen muchos mexicanos y mexicanas…y quienes comentan que hacia el comunismo, no tienen ni idea de lo que hablan.…..eso es una etapa ya superada, que fracasó en la Unión Soviética desde los 90. El presidente López Obrador es pragmático….. el país no se va ir a una extrema izquierda como régimen político, no se va ir a un radicalismo puro…..como eso de que se va a nacionalizar todo….de que se van a expropiar propiedades a los ricos para dárselas a los pobres…..de que se te van a quitar tres carros de los cuatro que tienes, y que se te van a quitar las dos casas que tienes y te van a dejar un departamento para que vivas….No, no, no, todo eso es propaganda política de descalificación, que no ocurrirá, porque además hay un Congreso compuesto de manera plural (con democracia) y no hay forma de que se modifique la Constitución tan profundamente’.

Y luego que Monreal comentó que lo que quiere el Presidente es que México llegue a ser un país como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Holanda y otros con gobiernos Socialdemócratas donde sus habitantes disfrutan felices un reconocido Estado de Bienestar, Ruiz Healy le preguntó: ¿Por qué le da miedo a tantos mexicanos la palabra Socialdemocracia?

Y respondió el Senador: ’Mira: eso está estigmatizado desde la Guerra Fría de la Unión Soviética y Estados Unidos. En los países de sociedades capitalistas, se fue adoctrinando a la población de que el comunismo y el socialismo eran malos para la nación. Esto se ha ido derribando porque son falacias, son estereotipos que por la falta de conocimiento y por la falta de meternos y profundizar de lo que son esas sociedades, las tenemos desvirtuadas y totalmente falseadas en la concepción popular. Pero mira, por ejemplo, en la Socialdemocracia, las características son: privilegiar la educación con altos niveles, aminorar la desigualdad, -existe menos desigualdad en una sociedad socialdemócrata que en una capitalista-, se aplica la progresividad fiscal, -paga más el que más tiene- hay altos niveles de seguridad pública, hay altos niveles de bienestar, hay una política de seguridad social impresionante, desde que naces hasta que mueres tienes asegurada tu atención médica y apoyo económico del Estado, en caso necesario. En los países socialdemócratas, los gobiernos duran años y años; los reeligen y reeligen, no con la mismas personas, pero sí con el mismo modelo Socialdemócrata’.

’Aquí en México estamos en el proceso de cambio y no debemos asustarnos. Qué bueno fuera que nuestra posición política popular se orientara hacia la Socialdemocracia. No es malo, es que hay que estudiarla bien y hay que explicarla bien. Este libro ’Péndulo Político’ –de su autoría- intenta tener esa virtud de definir claramente que es cada uno de los esquemas políticos que en el mundo imperan y porqué nos convendría ser un país Socialdemócrata y porque, Andrés Manuel aunque no lo acepte, lo está llevando hacia una Socialdemocracia’.

Y para despedirse, el Senador Monreal dijo: ’Confíen…el país está en buenas manos y tenemos que tener confianza en el conductor. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre honesto y obviamente vamos caminando y no vamos permitir que los defraudemos, La confianza se pierde….estamos en proceso de cambio de régimen pero va a ser para el bien de la mayoría….confíen…confíen….’

Ahora yo te daré algunos datos sobre esta corriente de izquierda que es la Socialdemocracia:

Nace en Francia de la Revolución de 1848 promoviendo un socialismo con mayor democracia activado por la desigualdad prevaleciente, lo cual motivó a las masas populares a rebelarse hasta lograr que abdicara el Rey Luis Felipe I y surgiera la Segunda República francesa. El reformismo pues, es su esencia.

Dentro de los principios de la Socialdemocracia está la garantía de respetar la democracia representativa y el funcionamiento de una economía social, pero de mercado, en la cual tiene participación directa el Estado.

(Quiero precisar que en México el desarrollo del país era de Economía Mixta, pues participaban el gobierno y los empresarios, con rectoría del Estado, hasta que llegó el neoliberalismo con Miguel de la Madrid y sus ’Chicago Boys’, luego el TLC con Salinas y …... hasta ahora que vamos a cambiar de régimen ¿para volver a la Economía Mixta?).

Habrá menos pobres pues se abatirá la desigualdad social con la repartición más equitativa de la riqueza.

Pagarán más impuestos quienes más dinero ganen.

Dicen que el Comunismo y Socialismo nada tienen que ver con la Socialdemocracia. (Al menos, en teoría, eso se establece, pero ya estamos muy ’escamados’…..no nos vayan a dar en la madre, como nos dieron con el neoliberalismo).



La Socialdemocracia será bandera para que el presidente López Obrador haga campaña para las elecciones federales y en algunos Estados del 2021, de revocación de mandato en marzo del 2022 y la presidencial del 2024, campaña que ya empezó por el sureste y pronto seguirá por todo el país, –y aunque lo niegue- le servirá para pregonar que con su política de Socialdemocracia y con el financiamiento que de mil millones de dólares que le aprobó el Banco Mundial, ya garantizó que la Cuarta Transformación de México hará que se cumpla el Estado de Bienestar que le prometió a todos los mexicanos.

Esperemos, que así sea por el bien de todos y de la Patria, rogando porque la malvada pandemia del Coronavirus no nos cause más estragos y se atenúen las demás crisis que padecemos.

En tus manos estamos, Señor….