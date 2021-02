Sociedad Médica de Nezahualcóyotl pide al Gobierno del Edomex sean incluidos en la primera etapa de vacunación contra el Covid-19

Nezahualcóyotl, Méx., a 8 de febrero del 2021.-Desde que inició la pandemia han muerto más de 70 médicos que laboraban en clínicas particulares de Nezahualcóyotl, además de enfermeras, camilleros, personal administrativo y de intendencia, por lo que la Sociedad Médica de Nezahualcóyotl, integrada por 2 mil personas, solicitó al gobierno del Estado de México que sean incluidos en la primera etapa de vacunación debido al riesgo en el que se encuentran de contagiarse y morir por Covid-19



El director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud mexiquense, Ángel Salinas Arnaud, les respondió que ellos están contemplados hasta la segunda fase de vacunación, lo que molestó a los profesionales de la salud que prestan sus servicios en inmuebles de Ciudad Neza que ocupa el segundo lugar en contagios y muertes de coronavirus en el Estado de México.



’La respuesta nos llenó de enojo, de mucha impotencia porque nosotros estamos trabajando desde que inició la pandemia todos los días, a pesar de las bajas y de todo el trabajo que se nos ha cargado, que ha sido bastante, no hemos estado cobrando ni abusando con los pacientes, al contrario, hemos estado dando videoconsultas, dando medicamentos, incluso algunos han prestado sus tanques de oxígeno para que puedan curarse.



’Eso nos molesta y nos da impotencia porque no somos valorados. La petición se la hicimos a nuestro gobernador que es el que tiene que resolver lo que pasa en su estado, no se lo pedimos al gobierno federal porque está perdido’, dijo Sarahí Hernández Pacheco, presidenta de la Sociedad Médica de Nezahualcóyotl.



En una carta que le enviaron al gobernador, Alfredo del Mazo Maza, los miembros de la agrupación le solicitaron, que así como aplican la vacuna contra el Covid-19 al personal de salud que trabaja en el sector público, lo hagan con los que ofrecen sus servicios en los centros médicos privados.



’El trabajo desempeñado ha sido por amor a nuestra profesión y no con la única finalidad de lucro ni de enriquecimiento, incluso hemos trabajado sabiendo que arriesgamos nuestras propias vidas y la de nuestras familias, la mayoría ha realizado su labor de manera presencial (prueba de eso es el número de personas de salud fallecida) y también de manera virtual y la mayoría de las veces sin cobrar.



Hemos apoyado de manera incondicional al sector público conscientes de la gravedad de esta pandemia. Recordarles que somos pequeñas empresas y no los monstruos hospitalarios manejados por extranjeros, nosotros no cobramos los 300 mil pesos por paciente covid’, dice la misiva que firmaron los integrantes de la asociación.



En Ciudad Neza solo funcionan dos hospitales públicos, Gustavo Baz y La Perla, ambos administrados por el Instituto de Salud del Estado de México, que han sido insuficientes para atender a los contagiados de coronavirus, por lo que las clínicas particulares es donde se atienden muchos de los que han contraído la enfermedad.



En el territorio municipal operan con licencia 180 negocios adheridos a la Sociedad Médica de Nezahualcóyotl en la que trabajan alrededor de 500 médicos, además de enfermeras, camilleros, intendentes, así como personal administrativo, muchos de los cuales se han contagiado al estar expuestos con pacientes covid.



El 70% del personal labora únicamente en esos centros médicos y el resto lo hace también en el sector público. ’La mayoría recibirá la vacuna hasta dentro de varios meses, de acuerdo al programa del gobierno federal, por eso queremos que nos incluyan en la primera fase como al personal del sector público’, insistió Sarahí Hernández.



’En el Estado de México la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ha iniciado de acuerdo a los lineamientos emitidos en el Plan Nacional por las autoridades sanitarias, por lo que en la etapa inicial se ha contemplado al personal médico de primera línea de las instituciones públicas, en una segunda etapa se incluirán a los profesionales de la salud del sector privado para posteriormente incorporar paulatinamente a los diferentes sectores públicos y población en general de acuerdo al riesgo específico y a la disposición de la vacuna’, contestó a la petición Ángel Salinas Arnaut, director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud mexiquense.