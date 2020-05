’Sociedad, partido y gobierno daremos todo por ti’: Erika Rodríguez



"¡Es momento de dar todo por ti!", señaló Erika Rodríguez Hernández, presidenta del PRI de Hidalgo, al dar nuevo respaldo a las medidas del Operativo Escudo, anunciadas por el gobernador Omar Fayad Meneses.



"Es una gran noticia para miles de familias y para todas y todos, la entrega de 4 meses de Becas Miguel Hidalgo a más de 15 mil estudiantes de escuelas públicas del estado, que anunció el gobernador Omar Fayad, ya que no sólo representa un apoyo a la economía de los hogares, sino un importante estímulo para las finanzas de todas y todos y su reactivación", precisó la dirigente priista.



Al reflexionar sobre las medidas adicionales del Operativo Escudo, presentadas por el Ejecutivo, subrayó la importancia que tiene darlas a conocer ampliamente y por todos los medios pues, dijo, "sólo si sociedad, partido y gobierno vamos juntos, venceremos al virus y retomaremos la ruta del crecimiento porque Hidalgo, crece contigo", remató con referencia al sello distintivo del gobierno estatal.



La lideresa priista, aseguró que "para el Partido Revolucionario Institucional de Hidalgo no podría ser de otro modo, pues somos punto de unión entre sociedad y gobierno, agente político de la sociedad, el PRI es oído que atiende a nuestros vecinos y amigos y voz que plantea exigencias a las autoridades; es gobernado que escucha al gobernante y comunica a los ciudadanos".



"Esta tarea de vinculación entre hidalguenses no cesa y es por eso que nos mantenemos trabajando; confinados, mas no incomunicados por la pandemia y mucho menos detenidos, nos activamos por los medios digitales, telefónicos y, cuando es inevitable personalmente, guardando todas las medidas de seguridad, sanidad y sana distancia, para la protección de todas y todos, nuestra labor de proximidad. Esta es la presencia de todo el Partido, todo el tiempo y en todo lugar, como sugería Luis Donaldo Colosio", señaló.



Describió lo que ocurre en las comunidades al decir que "nuestra militancia, mujeres ocupadas en el bienestar de sus comunidades, que no sólo difunden con el ejemplo el Operativo Escudo que, inteligentemente, puso en marcha el primer priista Omar Fayad, sino que con creatividad hacen hasta lo inimaginable para cuidar de sus hijas e hijos en lo que esperan volver al trabajo con nuevos y mayores cuidados de higiene; hombres que asumiendo plenamente su masculinidad en casa ayudan con las tareas domésticas, generan un clima de cordialidad en el hogar, y buscan métodos para sostener la economía en funcionamiento. Mujeres y hombres, todas y todos, que nos permiten confirmar que lo mejor de Hidalgo, lo mejor del Partido, eres tú".



Respecto al proceso electoral expresó que se ha dado continuidad al trabajo con preparación en los 84 municipios estatales, ’pues sabemos que las y los hidalguenses merecen los mejores gobiernos y éstos sólo pueden ser los emanados del PRI’.



Erika Rodríguez abundó que la minuciosa labor de diálogo en cada comunidad, ha permitido a este instituto político asegurar que la plataforma electoral priista es la que mejor interpreta lo que la ciudadanía exige y merece, además de que esa cercanía ha permitido conocer e identificar a las mejores y más competitivas candidatas y candidatos, lo que significa tener la posibilidad de construir triunfos para la gente y para el PRI, preludia mejores gobiernos municipales, los más eficaces, los más transparentes, los más confiables, aseveró.



Es así que el partido gobernante, el que más historia tiene y mejor futuro garantiza, se solidariza con las y los hidalguenses.