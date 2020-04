Sociedad y gobierno deben ir de la mano para lograr la transformación: Adela Román

Al asistir a la clausura de la edición 83 de la Convención Bancaria ’Prosperidad para todos en la era digital’, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, señaló que ’sociedad y gobierno deben ir de la mano y unidos’.



La primera edil resaltó los ejemplos que expuso en su mensaje el presidente AMLO, donde sostuvo que la riqueza debe generar bienestar para la ciudadanía, pues la riqueza no es contagiosa y se debe de generar.



Tomó como ejemplo al héroe de la independencia Vicente Guerrero, al decir que la patria es primero y sobre todas las cosas.



Durante el evento de clausura, el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador expresó que no van a cambiar las reglas ni habrá nueva reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y a la banca que trabaja en nuestro país, vamos a mantener el mismo marco legal".



Ahí también destacó la unidad y gobernabilidad que existe en el País y sentenció que este año no habrá aumento en la deuda pública y se mantendrá el país sin déficit en las finanzas y eso ayuda a la austeridad republicana.



Agradeció la asistencia al evento de la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, así como la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; representantes de la ABM y el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores.