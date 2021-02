Sofismas y proverbios

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Era un secreto público. En cuadriplicado, pues.

A todo mundo, adentro y afuera del CPP, se les enteró ’sutilmente en ocho cuartillas, con pelos, nombres y señales’.

Eran, son, artificios.

El comodato, como todos saben, es el pretexto interior para ’golpear’, a diestra y siniestra. Por ello.

Nuestros diálogos pueden enterar a quien lo desee. Son la verdad que se requiere don José Antonio. Agradecemos tu angustia.

Y si alguien osa, ni modo. Qué con su pan, pri, prd, verde, cm, morena, etcétera, se lo coma.

Al respecto el ingeniero avecindado en Iguala, Guerrero, don Domingo Beltrán, nos ilustra:

’Tanto haber en un solo ser es de reconocer sin necesariamente perito en la materia ser......saludos gran señor’.

Pero no debe inquietud, cuando comentamos la verdad.

’Estimado amigo:

1.- Espero que nadie vaya a reclamarte por hacer público lo del desacuerdo que hay ahora puertas adentro del CPP. Con un exceso de optimismo, espero y deseo también que todo se solucione sin que caigan cabezas. Ya basta de tantas crisis, el Club no las merece.

2.- Gracias por la difusión del tema de los "textos reunidos", le va a gustar a Norma. Ya estamos preparando la siguiente edición, sobre arqueología, pero el esfuerzo de los dos ha sido mayor que los resultados, pues sólo han llegado a mis contactos, no más allá, con muy escasa (pero valiosa) respuesta.

Salud (yo sigo de abstemio; ni café siquiera). JA’.

Respondemos antes de decir salud. Pero lo haremos en punto de la una. Como acostumbramos.

Hablemos, pues de otros proverbios que también juegan un papel clave en el idioma y la cultura de varios países.

Un país que se enorgullece de sus profundos dichos es la tierra de la calma matutina.

En nuestro país, México, sabemos que terminar un año e iniciar uno nuevo, es sentir el paso y el peso del tiempo. Pasó demasiado ligero, según como lo sientas.

Pesó, pero no sólo en sus aspectos negativos. Hay también un buen peso de cosas positivas.

Pon cada cosa en su bolsa, repasa y ofrece. Necesitamos valorar y agradecer.

El tiempo es un regalo.

El cambio de año es una oportunidad para revisar. Para pensar. Para dejarse interpelar. Para pedir perdón.

O para ofrecerlo.

Sólo debemos tener paciencia.

Como el pueblo de Corea que ha aprendido a vivir de las sabias palabras de sus antepasados.

Estos viejos dichos y proverbios todavía tienen un gran significado para los coreanos y también pueden aplicarse a todas nuestras vidas.

Aquí, hemos compartido algunos proverbios sabios y esclarecedores junto con sus significados que seguramente resonarán contigo a nivel personal.

No deberíamos castigarnos por algún error tonto que pudiéramos haber cometido. Los humanos no somos perfectos y cometeremos errores de juicio de vez en cuando.

Para experimentar algo correctamente, debemos intentar profundizar más. Porque al igual que la sandía sólo se puede disfrutar comiendo su dulce parte interior, sólo puedes entender a una persona verdaderamente cuando te has conectado con ella en un nivel más profundo.

Tu mundo puede estar colapsando en este momento, pero solo necesitas aguantar allí. Porque al final, encontrarás una apertura para la comodidad.

Si incluso un zapato de paja tosca tiene su par, seguramente habrá alguien para todos los demás.

En tiempos difíciles no debemos perder la esperanza. Es importante seguir animándonos a seguir trabajando duro y no rendirnos.

En muchos cuentos antiguos hemos oído hablar de cómo incluso el poderoso dragón a veces se eleva de un pequeño arroyo.

Por lo tanto, incluso si pudiéramos haber tenido comienzos humildes temprano en la vida, es muy posible que eventualmente logremos un gran éxito.

La práctica hace a uno perfecto. Si estás dispuesto a trabajar lo suficientemente duro y te adhieres con dedicación a tu objetivo sin darte por vencido, finalmente encontrarás el éxito.

Siempre hay alguien escuchando lo que estás diciendo y lo que has dicho sobre algo o alguien eventualmente se revelará.

Por lo tanto, siempre debemos tener cuidado con qué o de quién estamos hablando.

Comenzar a menudo puede ser el paso más difícil. Sin embargo, una vez que comiences, el resto del camino será mucho más fácil.

Esta frase te ayudará en un momento en el que buscas aliento antes de comenzar una tarea importante.

Siempre debemos ser amables con los demás si queremos que los demás sean amables con nosotros.

En otras palabras, solo si eres amable con los demás, el mundo también te mostrará bondad.

El cielo es una metáfora de algo que es demasiado difícil o imposible de obtener.

A veces, una situación puede volverse demasiado inverosímil o poco realista para que la superemos. Es entonces cuando podemos consolarnos con estas palabras.

Qué, aunque algo pueda parecer atractivo, a veces puede estar fuera de tu alcance y ser realmente inalcanzable.

Muchos de nosotros a veces sentimos envidia de lo que tienen otras personas a nuestro alrededor y nosotros no.

Recuerda que las posesiones de otras personas siempre se ven mejor que las tuyas, incluso cuando ese no sea el caso.

Por lo tanto, no deberíamos dejarnos llevar por esa emoción.

O como dice el abogado Genaro Barrón, con acierto.

’Come camote. No te de pena. Cuida tu casa y deja la ajena’.

