Solamente con semáforo verde se quitará Hoy no circula; podrían pasar meses o incluso años

Solamente el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico librará a los automovilistas de Hidalgo del programa Hoy no circula sanitario, toda vez que si la entidad pasara del color naranja al amarillo, aún se aplicaría durante sábados y domingos.



Lo anterior, pese a que en un principio se había anunciado que la medida coercitiva se limitaría al color rojo.



Por colores, durante el semáforo rojo la movilidad en automóviles estaría reducida hasta el 50% todos los días de la semana. En naranja, como se encuentra actualmente, corresponde un día entre semana y otro durante el fin, en tanto para el amarillo, la restricción se limitaría a los fines de semana. Solamente en el semáforo verde no habría restricción alguna pero la política podría cambiar en las siguientes semanas.



Por lo anterior, el Hoy No Circula sanitario no sólo puede durar semanas, sino también meses o incluso años, pues está supeditado al semáforo sanitario para el control de COVID, virus que seguirá activo de forma peligrosa por lo menos hasta que haya una vacuna efectiva.