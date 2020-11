Solicita Congreso del Edomex a fiscalía mexiquense informe sobre las investigaciones de feminicidios

TOLUCA, Méx.- 25 noviembre 2020. Las diputadas y diputados mexiquenses exhortaron por unanimidad a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a que informe cuáles son los avances en las investigaciones de los feminicidios y a emprender acciones contundentes para erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, toda vez que 119 de los 777 feminicidios perpetrados en el país de enero a octubre, se han registrado en la entidad.



En nombre del grupo parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar presentó el punto de acuerdo ante el Pleno legislativo, en el cual se subraya que resulta evidente que los esfuerzos emprendidos para salvaguardar la vida de las mexiquenses no han sido suficientes, pues no han resuelto la problemática en la que el Estado se encuentra inmersa, que incluso se ha intensificado.



’No olvidemos que somos el primer lugar con feminicidios a nivel federal y que, por si fuera poco, nos encontramos en semáforo rojo en violencia de género’, puntualizó la legisladora, tras dar a conocer que del total de feminicidios en el país (777), de enero a octubre de este año, el 15.31% (119) se cometieron en el Estado de México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual calificó de inaceptable.



La legisladora también hizo un llamado a todas las áreas de procuración de justicia, ya que indicó que no se trata números, estadísticas o nombres, sino madres, hijas, esposas, amigas y personas.