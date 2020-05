Solicita Verónica Delgadillo informe sobre el programa ’Aprende en casa’ de la SEP; relega a zonas sin internet y con habla indígena



· Solo el 47.7 por ciento de la población es usuaria de internet y 43.6 por ciento de hogares no tiene internet con conexión fija.



· El punto de acuerdo solicita un informe a la SEP respecto a los planes de estudios en materia de cuidado del medio ambiente, y de igualdad de género para combatir la violencia de género.



La senadora Verónica Delgadillo propuso un punto de acuerdo por la cual se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) informe respecto al desarrollo, implementación y alcance del programa educativo ’Aprende en Casa’ durante la actual Emergencia Sanitaria, así como de la aplicación de los programas y planes de estudios en materia de cuidado al medio ambiente y de igualdad de género.



Lo anterior, después de que la SEP llevara a cabo el programa ’Aprende en Casa’, el cual se ha estado implementando como una alternativa adicional para que, a través de internet y canales de televisión, estudiantes de educación básica puedan continuar con sus estudios durante la emergencia sanitaria.



Sin embargo, recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública ha dado a conocer que el regreso a clases aún no está completamente establecido, el cual se verá definido bajo el principio de que el riesgo de contagio en niñas, niños y maestros esté plenamente controlado y no exista un peligro mayor.



Cabe destacar que 18 estados de la República, más de la mitad, han descartado un regreso a clases debido a que no existen condiciones ideales para regresar a las aulas durante la pandemia generada por la Covid-19, incluso algunos de ellos han decidido que el actual periodo escolar concluirá a distancia.



La legisladora señaló el alcance de dichas acciones se ha visto afectado por diferentes factores, principalmente en aquellos grupos vulnerables de la población que se encuentran por debajo de la línea de bienestar o pobreza extrema. ’Para la población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar o en pobreza extrema y que desea continuar con su educación, el acceso a servicios de internet, de señal de televisión y simplemente de servicio de energía eléctrica se vuelven esenciales e indispensables’, explica en el documento.



Asimismo, refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, solo el 47.7 por ciento de la población es usuaria de internet y 43.6 por ciento de hogares no tiene internet con conexión fija.



En dicho tenor, el presente punto de acuerdo busca hacer un llamado a la SEP para que dé a conocer el alcance que ha tenido el programa educativo ’Aprende en Casa’ en aquellas zonas del país donde se dificulta el acceso a internet o la señal de televisión, y en aquellas donde se habla alguna lengua indígena.



Adicionalmente, se le solicita un informe respecto al desarrollo e implementación que han tenido los planes de estudios en materia de educación sobre cuidado del medio ambiente, y de igualdad de género para combatir la violencia de género.