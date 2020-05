Solicitan abogados la apertura parcial de tribunales en Guerrero

Con la petición al Tribunal Superior de Justicia de abrir salas de manera parcial y virtual, Colegios de Abogados en Acapulco ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, en donde expresaron que la impartición de justicia no puede parar.



Al insistir que su actividad profesional también está siendo perjudicada, Jorge Vela Carbajal anfitrión de esta conferencia, pidió una audiencia con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y manifestó que el gremio jurídico está hábido de créditos blandos para amortiguar el golpe económico por el Coronavirus.



Refirieron que a mes y medio de haberse declarado formalmente la cuarentena, las salas de los juzgados no han recibido ninguna demanda y mientras el tiempo de confinamiento se aplaza, la justicia es apremiante para cientos de familias que necesitan resolver situaciones de tipo familiar, penal o mercantil, según sea el caso.



Las y los abogados señalaron de manera pulcra que no están pidiendo apoyo alimentario ni préstamos a fondo perdido y que la exigencia a su vez es solicitada por los asuntos que llevan cada uno desde sus despachos jurídicos.



Cuestionados sobre si no tienen temor por contraer la enfermedad al realizar sus actividades profesionales, respondieron que aunque la respuesta puede ser cruel, sus hogares necesitan el sustento.



Al guardar la distancia recomendada, las asociaciones presentes fueron el Colegio Benito Juárez, que preside Ángel Barrientos Muñoz; Mujeres Abogadas que representa Yesenia Salgado; el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, que dirige José Manuel Linares Espejel; el Foro Guerrerense de Abogados que encabeza, Perla Maldonado; el Colegio de Abogados ’Ignacio Manuel Altamirano’, que encabeza Rosa Mirta Hernández Nava y la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados que preside Jorge Vela Carbajal.