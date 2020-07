Solicitan en la UAGro apoyo del gobernador Héctor Astudillo ante la SHCP

Representantes sindicales encabezados por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores apoyo financiero para cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que trabajadores universitarios deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributario (SAT).



En su cuenta personal de Facebook, el gobernador informó de la reunión: ’como lo hemos hecho en todo momento, trataremos de respaldar sus planteamientos en la medida de nuestras posibilidades’. Al encuentro sostenido la mañana de este martes en Casa Guerrero, acudieron el rector Javier Saldaña y los dirigentes del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del STTAISUAGro, Brenda Alicia Alcaraz González.



Astudillo dijo estar en la ’mejor disposición de apoyar’ y les pidió tiempo para analizar esta situación, y al respecto Martínez Llanes comentó que ’este es un primer encentro, pero vamos a mantener la comunicación’.

Los universitarios han planteado que la administración central de la UAGro está obligada a ’timbrar la nómina’ de los trabajadores universitarios y cumplir con el pago de este impuesto.

El dirigente sindical dijo que no obtuvieron una respuesta en concreto, pero ’quedamos que de darse el timbrado de la nómina pudiéramos resarcir lo que los trabajadores pudiéramos perder con la aplicación del ISR’.

Reconoció que desde hace tres años han contemplado la posibilidad de que la SHCP exija a la Rectoría el timbrado de la nómina, que implica la retención del ISR a los casi 5 mil trabajadores universitarios.

Añadió que apelaran a una ’tasa de retorno’ de lo que les quiten con el timbrado de la nómina.

’Lo que estamos planteando es que nos apoyara, pero no se concretizó ni cómo ni cuándo, pero es una primera platica, después seguiremos platicando con él (el gobernador) para ver en qué nos apoya’.

También se buscó la postura del rector y la dirigente del STTAISUAGro, sin embargo no fue posible que atendieran la entrevista telefónica.

Cabe señalar que desde el 2014 la SHCP ha observado a la administración central de la UAGro por no cumplir con esta aplicación de ley que ha evitado por anteriores acuerdos con el gobierno estatal en

turno.

Sin embargo, hace unos días la Comisión de Armonización de la UAGro trajo el tema al Consejo Universitario y advirtió que la retención era eminente a partir de la primera quincena de este mes.



