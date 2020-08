Solicitan operadores para el transporte público la línea Tehotihuacanos, en Texcoco

Texcoco Estado de México .- La empresa Tehotihuacanos solicitá operadores para el transporte público .

Requisitos para operador de nuevo ingreso .

1.-Licencia de servicio público Estatal tarjetón original y copia



2.-Certificado de estudios máximo original y copia

3.-Acta de nacimiento certificada recientemente original

Fotografía "tamaño transporte"

Solicitud de empleo elaborada original y copia .

Constancia de radicación expedida por sus delegados original y copia

Antecedentes no penales .

Edad mínima 21 años y Fianza de $2000.00

Al Ingresar como operador a la empresa, debe cumplir con todos los documentos necesariospara la inscripción, este trámite sólo es para operador ,no dueño una vez escrito esta empresa deberá cumplir con las disposiciones de la misma , deberá portar uniforme camisa blanca y pantalón azul.



*Únete a la empresa Tehotihuacanos y se un operador , confiable y trabajador, las oficinas están en Josefa Ortiz de Domínguez N.o 114 ,Sur barrio San Pedro Texcoco , teléfono de la oficina 595-95_4-11-62