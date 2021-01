Solicitará Pablo Amílcar Sandoval que Morena transparente encuesta de la candidatura a la gubernatura de Guerrero

*Anuncia gira estatal



www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 02 de enero 2021.- Al anunciar una gira estatal para fortalecer las bases del movimiento, defenderlo y rescatarlo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros manifestó que agotará las instancias internas de Morena para solicitar se revise y transparente la metodología en la encuesta aplicada para la selección de candidato a la gubernatura de Guerrero, la cual no respetó los términos de la convocatoria.

Con el ánimo de continuar en la construcción de la Cuarta Transformación en la entidad, las bases morenistas se reunieron en Chilpancingo donde le reiteraron su respaldo diputados federales, locales, alcaldes, síndicos, regidores, consejeros estatales, coordinadores, liderazgos políticos y sociales a quien fue uno de los principales constructores del partido en Guerrero.

Pablo Amílcar, acompañado por su esposa, Lucía Carrillo Ovalles, recibió diversas muestras de apoyo, cariño, respaldo, acompañamiento y también de exigencia hacia el Comité Ejecutivo Nacional.

En respuesta anunció que a la brevedad solicitarán a los órganos internos que informe a la militancia el mecanismo de selección, ya que consideró que de continuar con el mismo método para las demás candidaturas federales y locales, ’no va a servir para transformar la realidad de los municipios, el estado y el país’.

Adelantó que solicitarán una selección transparente, democrática, de izquierda y apegada a los principios de morena.

’Y por lo tanto ya no vamos a aceptar que haya imposiciones o que no se aclare cuáles fueron los métodos para elegir a los candidatos, estamos en una coyuntura muy delicada de nuestro partido, porque podemos aceptar el proceso pero debemos garantizar que Morena sirva para lo que dijimos que iba a servir, que es garantizar un cambio verdadero, garantizar que todo esto que hemos construido sirva para beneficiar al pueblo’ aseveró.

El exdelegado federal, hizo referencia a su equipo estatal que calificó como el mejor, disciplinado y con los mejores perfiles enfocados a la 4T, por lo que advirtió que no dejarán que ’simplonamente’ Morena se convierta en uno de esos viejos partidos políticos, ’que sea un momento de repartos, o que sea para garantizar sólo el statu quo, es decir esos viejos políticos’.

Agregó que si no se corrige la selección de candidatos, se corre el riesgo de que este método interno sirva como trampolín de algunos personajes que se han rechazado en el pasado, ya que incluso, podrán participar sin que renuncien a sus actuales partidos, ni investigación de sus antecedentes.

’Ahora en Morena no tuvimos ninguna metodología clara, ningún filtro, se puede inscribir incluso militantes de otros partidos y quiénes creen que van a venir por los distritos federales, locales y las presidencias municipales, con la mesa puesta, con este gran movimiento echado andar, evidentemente sabemos que esta metodología va a sucumbir este gran movimiento si no lo rescatamos, lo que nos proponemos es defender a morena, porque hemos construido este movimiento’ expresó.

Pablo Amílcar Sandoval aseguró que no habrá negociaciones sobre la mesa o en lo oscuro, será consultado y fortalecido en el territorio, con las bases de MORENA. ’Tenemos que garantizar que lo que pasó, no volverá a ocurrir, debemos de garantizar una vida digna y garantizar que las próximas generaciones vivan mejor que nosotros, que las mejores mujeres y hombres de todo el estado levante las banderas de la construcción de la 4T’.

Sandoval Ballesteros adelantó que estarán en el territorio con la auténtica militancia para convocar a las mejores mujeres y hombres a unirse desde sus trincheras y exigir la construcción de la Cuarta Transformación en Guerrero: ’Tenemos al movimiento de nuestro lado, tenemos organización, proyecto, liderazgos y pueblo’.

Reiteró que siempre han abierto brecha y han sido constructores de morena, por ello dijo que lo defenderán para evitar que los infiltrados lo sucumban, ’no para buscar debilitar al partido, es para fortalecerlo’.

Entre los invitados estuvieron presentes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del poder legislativo, Jesús Villanueva Vega; el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo; los legisladores, federales, Araceli Ocampo Manzanares y Víctor Mójica Wences: los diputados locales, Nilsan Hilario Mendoza, Perla Xóchil García Silva, Yoloczin Domínguez Serna, Blanca Celene Armenta Piza, Moisés Reyes Sandoval, y la diputada con licencia, Saida Reyes Iruegas.

También los alcaldes de Metlátonoc, Zeferino Villanueva Galindo, de Buenavista de Cúellar, Ana Lilia Botello Figueroa; de Cuetzala del Progreso, Elizabeth Mendoza Damacio; de Azoyú José Efrén López Cortés, y de Atlamajalcingo del Monte, Javier Hurtado Catalán, así como síndicos y regidores y destacados morenistas, como la maestra Nora Velázquez.