Solo 156 casos de Covid-19 registrados, y reducen homicidios en Chilapa: Jesús Parra

Habrá que reconocer como buenas las acciones que las autoridades realizan en Chilapa para contener la pandemia del Covid-19.

Estas fueron acertadas, sin duda, porque solo se han reportado 156 casos, cuando se esperaba una cantidad mucho mayor.

Lamentablemente los fallecidos son 17, cifra extraordinariamente menor, por la cantidad de gente que habita en las comunidades y la cabecera.

Y por el número de población que se mueve hacia los cultivos del norte, cuyo regreso estuvo estrictamente controlado.

Gracias a la instalación de filtros sanitarios y médicos, en las entradas a los poblados fue como se controló la llegada de los trabajadores agrícolas, porque todo aquel que era sospechoso de padecer Covid-19 era mandado a cuarentena en sus hogares.

Una diferencia abismal con otros municipios, fue que a nadie se le cerró el paso a su comunidad.

Esto fue gracias a la capacidad de negociación del presidente municipal, Jesús Parra, quien logró ponerse de acuerdo con los comisarios para atender a tiempo este asunto de salud pública.

Gracias a esto, la pandemia del coronavirus no se convirtió en crisis ni en la cabecera ni en sus localidades.

Además, el presidente ha mencionado que con los comerciantes mantuvo negociaciones constantes hasta convencerlos de que cerrar temporalmente era necesario, y que nunca evadió su responsabilidad porque supo que era necesario conseguir acuerdos que beneficiaran a todos.

La actuación de Jesús Parra es un ejemplo de que la coordinación entre autoridades, comerciantes y población siempre da mejores resultados.

Pero también ha destacado que sin el apoyo del gobierno del estado y de la federación estos resultados no existirían.

Ni en el manejo de la pandemia ni en la reducción de la incidencia delictiva de homicidios dolosos.

Es decir, en Chilapa hay una reducción del 21.87 por ciento de homicidios dolosos en lo que va del año respecto al anterior, lo que a decir del presidente municipal otorga a Chilapa, mejores condiciones de seguridad y tranquilidad.

Esto, por supuesto, no son datos del alcalde, sino de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, en donde se dio a conocer la disminución de las incidencias delictivas.

El primer edil de Chilapa ha señalado que esto es gracias a la colaboración de los tres órdenes de gobierno, y en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes dan un seguimiento diario a los delitos en Guerrero, los cuales continúan a la baja.

Cabe señalar que el municipio de Chilapa, así como Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Taxco son considerados como prioritarios en materia de seguridad pública por parte de las autoridades estatales y federales.