Solo 16 asistieron a manifestación contra AMLO en Pachuca,Hgo convocada por Freena

Sólo 16 personas acudieron a la manifestación convocada por el Frente Nacional Anti López Obrador (Freena) en demanda de la renuncia del Presidente de la República, realizada este domingo en la explanada de Plaza Juárez de Pachuca frente al Palacio de Gobierno Estatal.



Pese al continuo llamado que a lo largo de la semana hicieron los organizadores de la manifestación a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, la gente no participó en el acto de protesta.



Esta vez no realizaron caravana de automóviles como ocurrío en las cinco ocasiones anteriores.

En promedio, en esas caravanas participaban en promedio entre 30 y 40 automóviles, la mayoría de ellos provenientes del Estado de México y la Ciudad de México, y con las placas tapadas para impedir que fueran infraccionados por infringir el programa Hoy No Circula que se puso en operación en Hidalgo de forma temporal por la contingencia sanitaria por el Covid 19.



De acuerdo a los representantes del Freena en la entidad, ahora optaron por mostrar "musculo" por lo que la manifestación fue sin vehículos en la plaza principal de la capital hidalguense.



No obstante ni siquiera alcanzaron a juntar a dos decenas de inconformes con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que la plaza se veía prácticamente vacía



La manifestación inició a las 11.00 horas de la mañana y terminó pasadas las 13.00 horas.

Además de lanzar consignas en que se acusa a López Obrador como comunista, los manifestantes cantaron melodías del cantante "Juanes".

Al final, interpretaron el Himno Nacional Mexicano.



Uno de los manifestantes incluso ondeaba una bandera mexicana con el águila de cabeza.