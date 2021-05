Pachuca, sábado 8 de mayo de 2021



SÓLO CON TRABAJO BORRAREMOS ESTIGMA VS DIPUTADOS: JORGE VIVEROS



• Legislar y gestionar deben ser parte de las tareas de todos los diputados locales.



• La actual legislatura tomó decisiones verticales.



Jorge Viveros, candidato a diputado local plurinominal por el PRD, señaló que sólo con trabajo se podrá cambiar la mala imagen que tienen de los electores de sus representantes en el Poder Legislativo.



’Tristemente tengo que decir que la ciudadanía tiene razón en parte.

Tanto los regidores como los diputados de la esfera que tú me digas, son personajes que se ven lejos de la población. Pareciera que hay un divorcio y que el matrimonio se da sólo cuando se busca el voto. Tenemos que cambiar esa imagen’.



Indicó que los legisladores, sin importar si contienden por representación proporcional o mayoría relativa, en la que representan a un distrito, no deben conformarse con su región, sino trabajar en favor del estado.



’Tenemos que darles respuesta a todos, hoy Hidalgo nos necesita y México. Somos nosotros quienes debemos dar la cara, no olvidemos que en el Congreso de Hidalgo es donde se asignan los recursos para los municipios’.



Sobre el desempeño de la actual legislatura –la primera no afín al gobierno del estado– externó que tomó decisiones de manera vertical, es decir aprobando sin análisis los planteamientos que venían del Ejecutivo federal.



Un ejemplo de esto fue la reforma electoral, que contó con propuestas de todas las fuerzas políticas, pero que fue dirigida exclusivamente por la mayoría en el Congreso. Al final, fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).