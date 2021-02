Sólo en Hidalgo, priista y panista fueron acusados de violación como Salgado Macedonio

El precandidato por Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio ha tenido 5 denuncias por abuso sexual y por violación, de entre las cuales, en al menos uno de los casos se habría presentado pruebas, siendo las autoridades quienes determinen su culpabilidad o inocencia; en caso de que resultase inocente, la ’estrategia’ de denunciar por violación es una vieja táctica a la que se recurre en campañas electorales por la gubernatura, al menos así ha sucedido en Hidalgo en los últimos años.

Es el caso del cantante Francisco Xavier Berganza, quien durante su campaña al senado fue acusado de una presunta violación, demanda que no prosperó por falta de pruebas.



Francisco Xavier fue senador entre 2006 y 2012 por Convergencia y en ese transcurso, la averiguación le fue “revivida” mediáticamente decenas de veces -pese a ya haber sentencia a su favor- para que no consiguiera hacerse de la candidatura al gobierno de Hidalgo en 2010.



Finalmente fue candidato a la gubernatura en 2016 por el PAN, donde volvió a ser objeto de los señalamientos vertidos en el mismo expediente que ya lo había declarado inocente.



Otro candidato que vivió una campaña similar mediante páginas falsas creadas para ese motivo así como de panfletos tirados en las calles fue el excandidato al gobierno de Hidalgo por el PRI Francisco Olvera Ruiz, quien a la postre se convirtiera en gobernador.



El señalamiento partió del libro “Política y gobierno en Hidalgo” de Arturo Herrera Cabañas, mismo que fuera retomado por la revista Proceso en julio del 2004 al señalar que el entonces grupo porril conocido como la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) -cuyo líder Gerardo Sosa Castelán se encuentra hoy en prisión preventiva por desvío de recursos-, aprovecharon la Feria de Tulancingo y la impunidad de la que gozaban para ultrajar a la cantante Yuri así como a sus coristas al interior del hotel donde se hospedaban.



Supuestamente entre los agresores se encontraba el entonces líder estudiantil Olvera Ruiz, una versión que es repetida por los pobladores de Tulancingo como si se tratase de una verdad, pero de la que nunca se realizó denuncia alguna.



Otros políticos involucrados en casos de abuso sexual



Probablemente el caso más sonado de presunto abuso sexual así como de lenocinio y proxenetismo es el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, cuando era el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.



Gracias a una investigación periodística realizada por un equipo de reporteros de Carmen Aristegui en 2014, se supo que el líder del PRI capitalino encabezaba una presunta red de prostitución a su servicio, todo, dentro de las oficinas del partido.



El reportaje reveló que los recursos para sostener la red de prostitución eran de la Secretaría de Finanzas del PRI, a cargo de Roberto Zamorano Pineda. Desde ahí se pagaba 11,000 pesos mensuales a las mujeres reclutadas para cumplir las fantasías sexuales del entonces dirigente priista local.



Aunque el asunto derivó en una presunta investigación, Gutiérrez de la Torre solamente fue separado de su cargo. Pero en mayo del 2020, la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX anunció que investigaría al exlíder priista por el delito de trata de personas, como respuesta a un amparo promovido por tres mujeres contra la resolución de no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez.



El 11 de septiembre de 2020, la fiscal capitalina Ernestina Godoy informó que el caso se reabriría debido a que se detectaron diversas deficiencias y omisiones en la investigación hecha por la PGJ-CDMX.



Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era hijo de Rafael Gutiérrez, apodado como el Rey de la Basura, pues lideraba a la Unión de Pepenadores. Tras la muerte de su padre en 1987 por asesinato, Cuauhtémoc heredó el apodo de su padre. También es hijo de Guillermina de la Torre, conocida como La Zarina de la basura.



Otro de los señalados fue Jesús Guerra Hernández, presidente municipal del municipio Ruiz, en Nayarit. El político, emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), está acusado de haber violado a su propia hija, una jovencita de 16 años de edad, por lo que el médico de profesión, fue destituido del cargo y encarcelado en abril del año pasado.



También José Elias-Medel Galindo, precandidato por Movimiento Ciudadano (MC) por el séptimo distrito de Texmelucan, Puebla, quien ha sido señalado de pedófilo, con su propia hija.



Las fotografías y videos del también llamado “El abogado que ayuda” fueron difundidas este martes 16 de febrero, causando gran indignación, pues aparece besando en la boca a su presunta hija, abrazándola indebidamente y estando con ella en la cama sin ropa.



Pese a que Medel Galindo organizó una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de la niña, en la que se defendió de las acusaciones de pedofilia lanzadas por los usuarios de redes, Movimiento Ciudadano decidió retirarle el apoyo.Con información de Claudia Ramírez | INFOBAE