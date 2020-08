Sólo falta la consulta: 8 de 10 mexicanos quieren encarcelar a expresidentes

De acuerdo con una encuesta publicada por El Universal, nueve de cada diez mexicanos está a favor de que el actual Gobierno encarcele a los exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes de los cuales lo encabeza Enrique Peña Nieto con un 89.4%, seguido por el priista Carlos Salinas con 88.5% y por último a Felipe Calderón con 82.1%.; el presidente López Obrador solicita a los ciudadanos convocar la consulta.



De acuerdo con el sondeo realizado por el medio, al preguntar si los expresidentes deben de ser llevados a juicio, Enrique Peña Nieto fue el más señalado con un 89.4 por ciento, seguido por el priista Carlos Salinas con 88.5 por ciento y por último a Felipe Calderón con 82.1 por ciento.



El 53.9 por ciento de los entrevistados indicaron que las declaraciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no dicen la verdad; en tanto, el 86.7 por ciento de los encuestados consideraron que Lozoya deberá ir a prisión por los delitos cometidos.



Sólo el 7 por ciento cree que no debería de ayudar al actual Gobierno para perseguir y capturar a otros exfuncionarios públicos.



Respecto a la revelación de los videos donde se puede observar al hermano del Presidente, Pío López Obrador recibiendo dinero del excoordinador de Protección Civil, David León, el 75 por ciento de los entrevistados piensa que debería de sancionarse a Morena en caso de comprobarse que dicho efectivo entregado fue utilizado para financiar al partido de manera ilegal.



El Presidente López Obrador señaló que tanto el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón deben de darse a conocer. ’Que la gente sepa’, expresó, señalando que el caso de García Luna, preso actualmente en Estados Unidos, es la ejemplificación de lo que se denomina un narco-Estado.



Por lo que pidió ir a fondo para que nunca más se vuelva a repetir una situación así en el país. Respecto al caso Lozoya, el mandatario sostuvo que se trata de ’delincuencia de cuello blanco’ y señaló que hay alrededor de 70 implicados en la trama de corrupción.



’Pues lo que he venido diciendo, que se conozca todo lo relacionado con el caso Lozoya y con el caso García Luna. Los dos. Que la gente sepa. El caso de García Luna es muy grave porque era Secretario de Seguridad del Gobierno federal y se le está acusando en Estados Unidos de que recibía dinero para proteger a uno de los grupos delictivos, al grupo de Sinaloa, y se castigaba o se perseguía o se aniquilaba a otros grupos. Imagínense la seguridad en manos de la delincuencia, por eso se habla de un narco-Estado. Eso es grave’, mencionó el mandatario.



Respecto a la compra de la planta de fertlizantes, el mandatario federal añadió que al no haber reparación del daño, los responsables serán enjuiciados y castigados.



También señaló que en caso de ser necesario, convocará a la ciudadanía para llevar a cabo a una consulta para enjuiciar a los expresidentes involucrados, citando al Artículo 35 constitucional, sin embargo la consulta sólo puede ser solicitada del primero al 15 de septiembre del año en curso.



’Si es necesario, convocar a la gente para que opine si se debe juzgar a los expresidentes involucrados y es un procedimiento constitucional. En el Artículo 35 de la Constitución se establece que se puede llevar a cabo una consulta si se cumple con algunos requisitos. Primero, la consulta la puede hacer el Presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras y al puede solicitar el ciudadano con su firma’, informó.



’Esta es una cosa de casualidad. Dicen que la suerte cuenta mucho en política. Resulta que como está la Constitución y la ley de la materia sólo se puede solicitar la consulta del 1 al 15 de septiembre. Si se solicita el 16 de septiembre, ya no, hay que esperar hasta la siguiente elección. Es como los registros de los partidos’.



El proceso se llevaría a cabo una vez solicitada por un mínimo del 2% de los ciudadanos que estén inscritos en el padrón, posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) sería la encargada de fijar la fecha de su celebración.



’Luego pasa al INE [Instituto Nacional Electoral] para que se lleve a cabo. Hay dos posibilidades. Una es que se lleve a cabo el día de la elección federal el año próximo, el 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea en agosto. Eso lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es por solicitud de los legisladores del Presidente o de los legisladores, tiene que aprobarse en las cámaras con mayoría simple’, precisó AMLO.SIN EMBARGO