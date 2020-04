Sólo fomenta mediocridad, desaparición del Ascenso Mx: Vasco Aguirre

+La medida genera una mala imagen del balompié tricolor en el mundo, asegura



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cada vez más voces emblemáticas del futbol mexicano se levantan al unísono en un grito desesperado en el desierto, contra el poder omnímodo de los zares del balón por su tiránica decisión de eliminar la Liga de Ascenso –segunda división—que pervivió a los avatares de la esférica sinrazón durante 70 años –creada en 1950–. Ahora quedarán en la orfandad laboral más de 350 jugadores.



La medida dictatorial obedece, principalmente, entre un sinfín de factores, a que los trabajadores –esclavos— de la pelota carecen de una figura legal –sindicato—que haga valer sus derechos laborales. Como sí ocurre en la mayoría de las ligas importantes del mundo, la española, entre ellas.



Mientras que para el técnico mexicano Javier Aguirre, ahora con el Leganes español, desaparecer la Liga de Ascenso genera una mala imagen a escala internacional del futbol mexicano y acusó que la medida obedece a intereses de quienes meten billete, el sindicato de futbolistas argentinos convocó que tanto la FIFA como la Concacaf deben tomar cartas en el asunto. Y que elevará a Gianni Infantino una carta sobre el espinoso asunto.



Incluso, en entrevista por separado, Víctor Manuel Vucetich, técnico del Querétaro, secundo al Vasco, al parafrasear a Maradona, pues piensa que quienes ’manchan el balón’ están en la Federación Mexicana de Futbol.



Aguirre, ex técnico del Tri en los mundiales de Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010, quien en el pasado ya había criticado la postura de quitar temporalmente el descenso, dijo que la única motivación de jugar en la división de ascenso es subir.



’No es por dinero. Es ser campeón para ascender. Imagínate Alebrijes y su medio título, o los que estaban agotando su carrera en la división, o los entrenadores, porque no cabemos todos (en el máximo circuito), entonces la Primera A –Ascenso– era una buena salida’, abundó.



Necesitas estímulo



En entrevista con Imagen Tv, el Vasco deploró:



’Es un fuerte golpe. Más allá de la gente que se va al desempleo, es una Liga muy cerrada y puede fomentar la mediocridad, porque no pasa nada y no se vale; necesitas un estímulo y no va a ser fácil asimilarlo. Yo sí creo que no es una buena decisión, no tiene por qué serla.



’Pienso que son intereses, son los que meten billete y el negocio es de ellos. Pero no se vale. La tristeza que me da a mí es el Atlante, jugué ahí y que se va a la basura por terceros. Hay que ser consciente de que la aspiración de los federativos mexicanos es adherirse a la liga estadunidense.’



Puntualizó:



’No somos la MLS. Ellos tienen otra forma.’



Y ante la pregunta sobre si repercutirá en la selección nacional, opinó:



’No debería, no lo podemos tomar de excusa, pero sí nos aleja de un prestigio.’



Por otra parte, el ex federativo Rafael Lebrija, tras deplorar el proceder de los dirigentes, vaticinó que en la liga de desarrollo que quieren formar para suplir al Ascenso Mx, ’el grueso de los jugadores se fugará a Estados Unidos, nos van a quitar a esos talentos, los muchachos querrán ganar en dólares’, declaró para ESPN.



Queja formal



Argentina ha sido uno de los países que más jugadores coloca en el balompié mexicano. Y ayer el gremio de futbolistas. que dirige Sergio Marchi, acusó que la mayor responsabilidad ante la eliminación del Circuito de Plata es de los dirigentes del futbol tricolor.



’Y la dirigencia a nivel zona (Concacaf) no puede permitir esta situación. Obviamente, el presidente de la FIFA –Gianni Infantino– tampoco puede avalar semejante atropello hacia los futbolistas. Esto es una vulneración, un avasallamiento hacia los derechos individuales y colectivos de los jugadores, de los trabajadores. Me parece realmente horroroso.’



Marchi anticipó que enviará una carta para que la FIFA observe lo que pasa en el futbol mexicano y ponga atención en este caso, que calificó de ’muy grave.’



También será dirigida al presidente de la FIFpro, el sindicato mundial de futbolistas, para que interceda y genere una queja formal dentro del ámbito de la FIFA.



En este contexto de rechazo generalizado a la medida, resulta que los principales afectados no tienen claro el panorama.



Rodolfo Rosas, presidente de Venados de Yucatán, de la Liga de Plata, mencionó que desconocen la situación. ’La incertidumbre no es sana, tienen que estar las cosas claras. Simplemente necesitamos claridad para que crezca nuestro futbol. Lo ideal para mí es el ascenso deportivo, pero si las reglas cambian entonces que me digan cuál es el camino’, preguntó.



Urge Equilibrio



A Víctor Vucetich desagradó que se elimine la Liga de Ascenso, advierte que puede haber consecuencias que aún no alcanzamos a vislumbrar, pero van a ir surgiendo.



Enfatizó: ’urge buscar el equilibrio entre el negocio y el aspecto deportivo que tanto se ha descuidado. Porque desde hace tiempo sólo se privilegia al dinero.’



Ansioso por volver a las canchas, tras las férreas medidas sanitarias contra el covid 19, señaló:



’Tiene razón Maradona: el balón no se mancha, el futbol sigue siendo el mismo, quien se equivoca es la Federación (Mexicana de Futbol), pierde credibilidad, fallamos los humanos.



’El futbol es pasión, belleza, plasticidad, arte, ver la alegría de la gente… Esa es la esencia, luego llegan los dirigentes y lo distorsionan todo. La situación está desnivelada, hay muchas cosas que se deben analizar muy bien’, insistió el ex timonel del tricolor.



Al estratega de los Gallos Blancos le gusta el mote de Rey Midas, acuñado en un largo camino por los banquillos que ya dura tres décadas. Ha habido de todo, también muchas derrotas; sin embargo, recuerda que la historia comenzó justo con sus logros en el ascenso, cuando subió al máximo circuito a Potros Neza y al León en las campañas 1988-89 y 1989-90.



’Los triunfos siempre son lo máximo, se saborean igual, no hay vuelta de hoja. A todos nos gusta disfrutar los frutos del trabajo que se hizo día a día. No importa el circuito en que estés, porque a fin de cuentas uno va iniciando y son los primeros pasos que se dan hacia el frente. Y en fin, creo que fue parte importante del trámite que me tocó realizar para lograr objetivos mayores’, refirió.



’En las divisiones de ascenso la gente se compenetra más con sus clubes, se genera identidad, quieren que su equipo suba por méritos deportivos… Pero de inmediato aparece el negocio, el tema mercantil, porque ascendimos a Potros Neza y enseguida venden la franquicia, ya de Primera División, para llevarla a Veracruz’, mencionó.



Calificó injusta la decisión de los federativos, pues ’desde el punto de vista deportivo se quita el premio, se quitan fuentes de trabajo, se pierde historia. Hoy queremos ser solidarios con los jugadores que se quedarán sin trabajo, por lo general detrás de ellos hay una familia o más que dependen económicamente.’



Concluyó:



’Moralmente estamos con ellos, si tenemos que aportar ideas, si nos permiten opinar porque –ustedes saben– normalmente las decisiones no se toman con la gente de futbol, sino en las cúpulas financieras… Espero antes que nada salir vivo de la contingencia (ríe), aunque de todos modos, el Covid-19 nos va a dejar muy golpeados. Apenas llevo 32, 33 años dirigiendo y ya me ha roto la rutina.’