Sólo la verdad ante el coronavirus, apremia "La Franja y La Ruta"

CUERNAVACA, MORELOS. El siguiente es el comunicado de ’La Plataforma y la Ruta’ en cuanto a la decisión de cooperación periodística para enfrentar las falsas noticias y apremia sólo difundir la verdad en cuanto la pandemia del coronavirus (convic19).



Tal documento nos lo ha enviado la Asociación Nacional de la República Popular de China al maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, ante ese ente internacional y al autor, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Se inicia con el siguiente enunciado:



’La comunidad con un destino compartido, la lucha con esfuerzos conjuntos: la Iniciativa de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’. Así continúa:



’Desde que estalló la epidemia del coronavirus COVID-19, todos los países del mundo se han ayudado recíprocamente para combatir en conjunto al virus mortal. Esta lucha contra la epidemia nos hizo sentir de primera mano que la sociedad humana es una comunidad estrechamente vinculada y con un destino compartido. Para hacer frente al desafío global, los países deben trabajar juntos y ayudarse entre sí para superar las dificultades de la época.



Al brotar el coronavirus, China notificó inmediatamente a la comunidad internacional las informaciones de la epidemia, compartió con ella la secuencia del gen viral, introdujo las experiencias de combatir el virus mortal y brindó a su alcance asistencias de manera activa a los países con epidemias graves.



Los esfuerzos y logros de China han ganado tiempo valioso y han hecho importantes contribuciones a combatir la epidemia mundial. La lucha de China contra la epidemia constituye una parte importante de la lucha global de prevención y control del COVID-19. Apoyamos y apreciamos todos los esfuerzos que ha hecho China.



Por el momento, el coronavirus todavía se está extendiendo en muchos países y ha contado con las características de una pandemia mundial. Estamos profundamente preocupados por la grave situación que enfrentan los países en cuestión.

Empatizamos con los sufrimientos de estos países y pueblos, y estamos profundamente preocupados por la salud física y mental de los periodistas, quienes están trabajando de primera línea en informar sobre la epidemia. Extendemos nuestros condolencias y respeto a los periodistas de todos los países, y abogamos por que las organizaciones de periodistas del mundo tomen medidas para proteger eficazmente la salud física y mental y los derechos e intereses legales de ellos, y poder brindarles condiciones acomodadas para su trabajo normal.



Los medios de comunicación son un canal importante para que los humanos fortalezcan la comunicación y mejoren el entendimiento. Podemos observar que la mayoría de los medios de comunicación en el mundo han jugado un papel activo e importante en la comunicación de información, unión de las personas y el combate contra la epidemia. Sin embargo, también existen algunos medios que ignoran los hechos, difunden rumores e incluso difaman con ataques y estigmatizan a otros países, que como consecuencia, causan efectos negativos.



Frente al desastre, lo que es más terrible que el coronavirus se transforma en rumores. En el momento crítico en que todo el mundo está luchando contra la epidemia, instamos a las organizaciones miembro y los socios a fortalecer la unidad, comunicarse estrechamente y guiar a los medios de comunicación y periodistas a difundir y amplificar conscientemente las voces objetivas, racionales y científicas. Nos oponemos resueltamente a prácticas no constructivas como la difusión de informaciones falsas, la producción del pánico, transmisión de contradicciones y acusaciones injustificadas.



Queremos invitar sinceramente a todas las unidades miembro y socios, a través del mecanismo de comunicación de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’, a introducir las medidas positivas y los últimos avances de la lucha de su propio país contra la epidemia a los medios de comunicación de todos los países, y compartir con ellos las historias de combate contra el COVID-19 de los homólogos de prensa enfrentando dificultades y sin miedo al peligro, de esta manera, se reúne conjuntamente las energías positivas para superar la epidemia.



En la comunidad del destino humano, somos las olas del mismo mar, hojas del mismo árbol y flores del mismo jardín. Creemos que a través de esfuerzos conjuntos, ciertamente lograremos la victoria final en



la lucha mundial contra la epidemia. Se observará el arco iris después de la tormenta y al pasar el bautismo de sufrimiento, el futuro del mundo seguramente será mejor.



Firman: Presídium de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’: All-China Journalists Association, Indonesian Journalists Association (PWI), Nigeria Union of Journalists, Russian Union of Journalists, Union of Journalists of Buenos Aires, Union of Journalists of the Republic of Kazakhstan. Adjunto: el Código QR del grupo WeChat de La Plataforma de Cooperación de Periodistas de ’la Franja y la Ruta’.



Nuestro compromiso pleno con tal demanda de la plataforma periodística de ’La Franja y la Ruta’: ninguna falsa noticia, solo periodismo al servicio de la humanidad.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.