Solo un municipio de Nayarit dejará la sana distancia el 17 de mayo

Por Norma Cardoso



Solo serán 979 municipios, de un total de 2 mil 463 que existen en el país, los que podrán salir de las medidas de sana distancia (mitigación) el próximo 17 de mayo, lo anterior lo dio a conocer el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia ’La Mañanera’, del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Entre los 979 municipios que saldrán de la jornada de sana distancia, está el de San Pedro Lagunillas, en Nayarit, el cual hasta el momento no presenta ningún caso de Coronavirus y a su alrededor están municipios que tienen, de igual manera, nulo contagiado del COVID-19, es decir, este municipio está sin contagio y sin vecindad de municipios con contagios.



San Pedro Lagunilla, municipio expulsor de mano de obra hacia el vecino país del norte y Canadá, es el único municipio de Nayarit de los 20 que hay, que dejará la sana distancia y podrá regresar a sus actividades normales, tales como ir a laborar y los estudiantes acudir a la escuela, siempre y cuando sea dentro del mismo municipio.



Sin embargo, sus pobladores deberán de cuidarse y cuidar su territorio, tal como lo están realizando en diversos lugares del estado, donde los vecinos son los que se organizaron para no dejar que gente ajena a su localidad ingrese como turista o visitante.



Municipios como San Pedro Lagunilla, caen en lo que mencionó el Subsecretario de Salud; ’hay zonas sin transmisión o de mínima transmisión, para fines prácticos, es que estas zonas están en fase uno, y en fase uno son tan pocos los casos que se pueden utilizar en contención y no medidas masivas de mitigación. Contención, es detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y a sus contactos’.



Además, dijo López Gatell, ’las personas que viven en zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a una zona de mayor transmisión y viceversa que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión porque esto transportaría los contagios’.



Para el resto de los municipios, la sana distancia será hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que han estado dando resultados y que, si continúan, seguirán dando resultados.



’Los municipios que tiene alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el primero de junio ya recuperamos, de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública; todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Las regiones del país donde no se cumplan las medidas no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levantan las medidas, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para logralo’, destacó, Hugo López-Gatell.