Somos todos responsables de la conducción de la pandemia: Héctor Astudillo Flores

*Aquí el pueblo manda, apoya y el ejecuta: Toño Gaspar



Muy clara la postura del gobernador.



Se desmarca de quienes piden la renuncia de Hugo López Gatell, pero también critica la postura de este funcionario, que pretende aplicar sanciones administrativas y penales a quienes no contribuyan a realizar acciones para detener en Covid-19.

Su renuncia, la de Gatell, no es la solución a la pandemia, precisó Héctor Astudillo Flores.

Pero agrega que este funcionario tampoco debió anunciar sanciones a los gobernadores.

Porque en todo caso, se debe sancionar a los funcionarios federales, estatales y municipales que no han colaborado para el control de la pandemia de Covid-19 en el país.

También marcó su distancia, al señalar que ’el Gobernador del Estado de Guerrero no va a contribuir a esta confrontación pensando que la salida del Subsecretario Hugo López Gatell va a resolver el problema de la pandemia, si eso fuera entonces tenemos la solución, pero esa no es’, afirmó.

En su opinión, la postura de Hugo López Gatell fue desafortunada al anunciar sanciones civiles y penales.

Agregó –con justa razón– que nadie es culpable de que el coronavirus haya llegado al país, pero todos somos responsables, dijo, de la conducción de la contingencia.

’Yo no traje la pandemia, no la trajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la trajo tampoco el presidente Donald Trump, y no la trajo también algún presidente o presidenta municipal, señaló el gobernador.

Pero remarcó que ’nosotros no somos responsables de que la pandemia haya llegado en este momento, pero sí somos todos, el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales responsables de la conducción del tema de la pandemia’.

El gobernador ha recibido un reconocimiento más; ahora por el Consejo Nacional de Viajes por el manejo del programa "Punto Limpio" en la reapertura de hoteles y restaurantes.

El motivo es que ’ha seguido punto por punto al pie de la letra los estándares para capacitar a la industria turística.’

Astudillo Flores expresó que comparte este reconocimiento ’con todas y todos los que nos han ayudado para que Guerrero salga adelante’.

TOÑO GASPAR ENTREGA OBRAS durante la pandemia.

A la vez que redobla acciones para detener los contagios que en el municipio se han dado después de que hubo cambio a semáforo naranja, el presidente municipal mantiene una intensa actividad relacionado con arranques de obras y la entrega de las mismas.

Este fin de semana se le vio especialmente activo entregando obras en la periferia de la ciudad de Chilpancingo y algunas comunidades del municipio.

Construcciones en varias colonias, donde queda refrendado el compromiso del presidente municipal, y la conciencia de la población, al señalar en boca del presidente de la colonia Servidor Agrario, de que ’no es fácil darle respuesta a todos los ciudadanos, por esa razón agradecemos el gran esfuerzo que está haciendo Toño Gaspar. Después de tanto tiempo se nos hizo justicia’.

Gaspar Beltrán ha insistido en que ’el progreso de cualquier ciudad está en el compromiso que tienen pueblo y gobierno de manera conjunta’.

Y que ’para realizar este tipo de obras se necesita constancia, entrega y mucha disciplina. Aquí el pueblo manda, apoya y el ejecuta’.

En San Cristobal señaló no querer ’entregar obras que no estén a la altura de nuestra gente. Por esa razón siempre los he invitado a ser los principales críticos de cada trabajo que se realiza’.

El presidente municipal señaló que la pandemia ’no va a frenar el trabajo de su administración, pues para este año en el ejercicio de obra pública se propuso grandes retos y mayores inversiones.’

’La pandemia no nos detendrá, con todos los cuidados nosotros seguiremos entregando obras a la ciudadanía, el reto para este año es grande y estamos avanzando con paso firme’, aseguró.

Lo que en este poblado, San Cristóbal, entregó fue un puente vehicular de dos carriles y la pavimentación de los accesos.

En este lugar lo acompañó el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán.