‘Somos víctimas’: Dirigente del PRI dice que denunciarán a Lozoya porque la corrupción es inaceptable

’Para nosotros también es inaceptable cualquier tipo de corrupción y creemos que debe pagar por sus delitos Emilio Lozoya, así que acorde con la legislación penal habremos de presentar una denuncia contra él, porque somos víctimas, y queremos que devuelva todo lo que indebidamente recibió. Queremos que la Fiscalía General de la República, en la que confiamos, investigue todo lo sucedido con este caso, en todos los casos que se han señalado, tope hasta donde tope y que se llegue al fondo de todo, que se castigue a quien sea responsable’, agregó.



Moreno aseguró que el PRI está abierto para que se investigue a cualquier persona, incluso a militantes de su partido, aunque también dijo que hasta el momento ’no hay un solo documento’ que ponga en evidencia que el Revolucionario Institucional recibió recursos mediante de corrupción o sobornos, en el caso Odebrecht.



El dirigente priista insistió en que como partido no solaparán la corrupción, aunque también mencionó estar en contra de que haya una persecución política contra funcionarios o exfuncionarios, sin que haya pruebas o un proceso judicial en su contra para demostrar su culpabilidad.



’El PRI no va a ser tapadera ni va a defender a nadie’, refirió, además de asegurar que no ha tenido contacto con el expresidente Peña Nieto y el exsecretario Videgaray, luego de que Lozoya los acusara de recibir 100 millones de pesos en sobornos de Odebrecht.



El PRI perdió las elecciones en 2018 luego de que el gobierno de Peña Nieto fuera señalado por corrupción no solo en el caso Odebrecht, sino también por el de los desvíos de La Estafa Maestra y a nivel estatal con los mandatos de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, entre otros.

Alejandro Moreno (@alitomorenoc), presidente nacional del PRI, fija postura sobre video de soborno en el caso Lozoya. “El partido está abierto para que se investigue a cualquier colaborador".#Despierta con @daniellemx_ y @campossuarez pic.twitter.com/AdNlD9LvFb — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 19, 2020