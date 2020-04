Son 18 estados los más afectados por el convenio de coordinación fiscal: Samuel García

18 estados son los más afectados por el convenio de coordinación fiscal: Samuel García



· Llama a alzar la voz para cambiar las reglas del reparto de recursos.



El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentó un diagnóstico, en el cual se indica que 18 estados son los más afectados por el convenio de coordinación fiscal. El Presidente de la Comisión de Federalismo dio a conocer las entidades que reciben un trato injusto al recibir la mitad o menos de lo que aportan al país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.



El análisis indica que se trata de estados donde gobiernan diferentes fuerzas políticas y pertenecen a diferentes regiones, no sólo la parte norte es la más afectada.



"Esto no tiene color, no tiene que ver con norte, sur, centro. Esto es una Federación abusando de manera centralista a las entidades federativas y no se diga el maltrato a municipios", dijo.



La propuesta de Movimiento Ciudadano es convocar primero a una convención nacional hacendaria y después cambiar el Convenio fiscal de un 80 por ciento que se queda la Federación y reparte 20 por ciento a los estados y municipios a un 70-30 o un 60-40, incrementando así el porcentaje de los recursos a las entidades.



En dado caso de que no se cumpla con estas demandas y con la crisis económica encima, algunos estados como Nuevo León pueden optar por salir del pacto fiscal, advirtió.



"Debemos buscar alternativas que nos permita cobrar el IVA, que es un impuesto local que cedimos hace 40 años. Tenemos que encontrar fondos de proyectos estratégicos que era el Ramo 23 que Andrés Manuel quitó.



"Si aún con la crisis, con la recesión, con las bajas calificaciones de las calificadores, y con todo esto sigue la cerrazón y siguen tirando nuestro dinero en proyectos faraónicos Nuevo León va a pedir respeto de manera unilateral", dijo.



"No hay mejor timing que el de ahorita, por los meses en que estamos. Estos meses de aquí a julio es el tiempo en que los estados presentan sus proyectos a hacienda para amalgamarlos y hacer el Presupuesto 2021, que luego el 8 de septiembre el Presidente envía a las cámaras, y que tenemos hasta octubre para votar la de ingresos o hasta diciembre para votar la de egresos.



"Si estamos apelando una Convención Hacendaria es ahora en agosto, o cuando llegue el paquete al Legislativo, el Legislativo decir ’no te voto nada hasta no tener la convención’ teniendo en cuenta a estados y municipios, entonces tener un paquete fiscal 2021 votado incluyendo esto", dijo.



Finalmente, hizo un llamado a la clase política y en específico a los tesoreros estatales a presentar alternativas para llevar a cabo la convención hacendaria.



"No esperamos a última hora en noviembre con la aplanadora encima de Morena (en San Lázaro) querer moverle pesos y centavos", dijo.