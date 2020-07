Son 24 mil 892 mexiquenses que reciben alta sanitaria tras vencer al COVID-19

Suman 46 mil 018 los casos positivos de COVID-19 en la entidad.



Toluca, Estado de México, 18 de julio de 2020. En el Estado de México, 24 mil 892 personas han recibido su alta sanitaria tras vencer al COVID-19, cifra que es resultado del esfuerzo, responsabilidad y solidaridad de la población, así como del compromiso del personal médico de la entidad, lo que le ha permitido al sistema de salud estatal reducir su nivel de hospitalización y así avanzar hacia el semáforo naranja.



El Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, a través de la Secretaría de Salud, informa que al corte de las 20:00 horas se contabilizan 46 mil 018 casos positivos y 17 mil 448 personas sospechosas de estar infectadas con el virus SARS-CoV-2.



La dependencia señala que a la fecha suman 47 mil 418 personas que han resultado negativas a la prueba de COVID-19 y 11 mil 078 se encuentran en resguardo domiciliario, es decir, mexiquenses que resultaron positivos a la prueba, pero su sintomatología no es grave, por lo que sólo se mantienen bajo supervisión epidemiológica.



Asimismo, la dependencia indica que actualmente mil 449 personas están hospitalizadas en alguno de los nosocomios del Estado de México y mil 406 más oriundos de la entidad son atendidos en otros hospitales de la República mexicana.



De igual forma, precisa que lamentablemente han fallecido 5 mil 651 personas en la entidad y mil 542 mexiquenses en otras demarcaciones del país.



El titular de la Secretaría, Doctor Gabriel O’Shea Cuevas, exhorta a la población a no bajar la guardia en las medidas preventivas que contribuyan a mitigar el contagio y propagación del nuevo coronavirus, mantener la sana distancia entre personas, esto equivale a un metro o metro y medio entre una y otra persona, así como lavarse las manos de manera frecuente.



Ante el cambio de semáforo a naranja, en el que se reanudan actividades como las religiosas, deportivas y permite la apertura de pequeños negocios en la entidad es importante que la población no acuda a sitios que presenten aglomeraciones o más del 30 por ciento de aforo permitido.



Asimismo, hacen el llamado a los comercios a sanitizar de manera permanente sus instalaciones, ofrecer gel antibacterial, garantizar espacios que doten de sana distancia entre clientes, así como usar la protección adecuada como caretas y cubrebocas.