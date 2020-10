Son detenidos dos funcionarios de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, presuntos miembros de los Lenin Canchola

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 09, OCTUBRE, 2020, 17:08 hrs.

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





Se detuvo a un hombre y una mujer, quienes se identificaron como empleados de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, presuntos miembros de Los Lenin Canchola.



Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) detuvieron a un hombre y a una mujer, presuntamente miembros del grupo delictivo de los Lenin Canchola en posesión de armas de fuego.



La detención se llevó a cabo luego de ejecutar dos órdenes de cateo en dos domicilios de domicilios en Álvaro Obregón y Cuajimalpa, otorgadas por un Juez de Control.



Los detenidos, quienes se identificaron como trabajadores de la alcaldía Cuajimalpa, no comprobaron la legal portación del arma de fuego y, luego de una revisión preventiva realizada conforme a los protocolos de actuación policial, se les aseguró dinero en efectivo y dos radios propiedad de la alcaldía.



En el primer inmueble ubicado en la colonia Tercer Parque Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, el cual se tenía identificado como posible punto de venta de droga, fueron liberadas dos personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad.



Según reportes de las autoridades, efectivos de la SSC y la FGJ, encontraron a los dos hombres, ocultos entre piezas de madera con las que se formaba una especie de caja.



Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las víctimas, a quienes se les dio acompañamiento para presentar su denuncia; en tanto el predio quedó asegurado y bajo resguardo.



El segundo cateo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Memetla, alcaldía Cuajimalpa, el cual contaba con una investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.



En el lugar se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, varias dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína y documentación diversa. Dicho predio quedó sellado y bajo custodia para continuar con las investigaciones.



En la alcaldía Cuajimalpa, durante los patrullajes de seguridad, personal de la SSC y FGJ, detuvo en la colonia Contadero, a un hombre y una mujer, junto con un arma de fuego corta, cuando viajaban a bordo de una camioneta color gris.



A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el hombre de 48 años y a la mujer de 38 años de edad, se les comunicaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado y la camioneta, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, quien determinará su situación jurídica.



SHEINBAUM: LA INVETIGACION LLEGARA A DONDE TIENE QUE LLEGAR



Después de la detención de los dos sujetos funcionarios de la Alcaldía Cuajimalpa por su presunta vinculación con el grupo delictivo de Lenon Canchola, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no se tolerará el vínculo de servidores públicos con el crimen.



Afirmó que no se puede permitir la corrupción, no pude haber Garcías Lunas, se están haciendo las investigaciones y que la investigación llegará a donde tiene que llegar.



A la pregunta de los reporteros, si se investigará al alcalde Adrían Rubalcava, dijo que serán las autoridades correspondientes quienes lo definan.



La jefa capitalina, recalcó que ha sido muy importante el grupo de trabajo de inteligencia que se tiene con el Gobierno de México, con la Fiscalía General de Justica de la CdMx y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Afirmó que la corrupción hay que erradicarla y que no puede haber ningún vínculo, porque ese es el compromiso que establecimos con la ciudadanía.



De ahí venimos de estar demandando siempre que ocurría esto, y no podríamos hacer otra cosa cuando somos gobierno de la Ciudad de México, acotó.