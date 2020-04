Son exhibidas empresas que no han cumplido con medidas sanitarias por coronavirus: Luisa María Alcalde Luján

Al comienzo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján, informó que las empresas que no han cumplido con las medidas sanitarias –como la suspensión de sus labores- medidas de mitigación para enfrentar la pandemia por coronavirus son: Andrea, Carnival, Coppel y Bolim SLT, entre otras.



Alcalde Luján señaló que sólo el 13 por ciento de las empresas no han acatado las ordenes con las disposiciones antes señaladas, mientras que el 87% sí han cumplido.



La funcionaria federal, dijo que después de las inspecciones las empresas que no han cumplido, se les inició un proceso administrativo.



Recordó, que al inicio de la pandemia se les hizo ’un exhorto’ a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, precisó.



Al respecto el Mandatario federal, exhortó a las empresas a cumplir con las medidas sanitarias.



El presidente justificó, ’no son medidas coercitivas, el exhorto a las empresas que no cumplan, precisó.



HACIENDA NO AVALARÁ CREDITOS DEL BID



El presidente Andrés Manuel López Obrador

estableció que no le gustó ’el modito’ de cómo se pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para lanzar

un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas que ya fue avalado por la Secretaria de Hacienda.



El presidente dijo que su gobierno, en específico la Secretaría de Hacienda, no avalará ningún proyecto de rescate o créditos que impliquen acrecentar la deuda pública,

tras el anuncio que ayer hicieron.



El Primer mandatario, dijo que no le gustó ’el modito’ de que el sector privado busque imponer sus planes y que el gobierno sólo acate, ’ni que estuviéramos de floreros’ cuestionó; por lo que afirmó que no darán consentimiento a estas medidas de apoyo al sector privado.



’Ese aval no podemos otorgarlo, no queremos endeudar al país, lo que queremos rescatar a los más necesitados.



"Antes, el poder económico y el político eran lo mismo, se alimentaba, se nutrían mutuamente ahora ya no, el gobierno representa a todos, hay una separación.



Entonces cómo se hace un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale. Entonces ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción’, afirmó.



El Presidente aseguró que durante su administración el poder económico y el político ya no son lo mismo por lo que no va a permitir que haya ni un espacio para la corrupción.



’Imagínense que el presidente se entera que ya hubo un arreglo y van a pedir que Hacienda lo avale o que ’el gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. Cómo, es mucha la prepotencia. ’Te voy a dictar lo tienes que hacer’; no es pleito, no es confrontación o sí es confrontación de ideas por el bien de todos’, apuntó.



’Señaló que nadie le ha pedido que aplique un ’Fobaproa dos’, es decir, que el gobierno se endeude para rescatar a un grupo.



Ayer, después de semanas de negociaciones, el Consejo Mexicano de Negocios anunció un programa de créditos por 290 mil millones de pesos para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, se trata del préstamo más grande conseguido por la iniciativa privada mexicana.



Los 59 empresarios más grandes del país agrupados en el CMN solicitaron ante la vertiente financiera de Grupo BID, BID Invest, un crédito de hasta 290 mil millones de pesos usables en un año. Este monto de ayuda alcanzaría en promedio 96 mil pesos para cada pyme, lo que contrasta con los 25 mil pesos que a partir de este lunes entregará el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).