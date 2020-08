Son investigados por la FGR Peña Nieto y Luis Videgaray por sobornos tras denuncia de Emilio Lozoya Austin

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 11, AGOSTO, 2020, 16:08 hrs.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para conocer si el ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, presuntamente ordenaron el pago de alrededor de 500 millones de pesos, dinero que proviene de sobornos y que fueron utilizados para financiar la campaña presidencial en 2012 y las reformas estructurales, además de beneficiar a una empresa.



El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que todo lo anterior se desprende de una denuncia de hechos que presentó hoy el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.



Gertz Manero comentó que incluso tanto Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray, además de más personas relacionadas al caso, podrían ser llamadas a declarar "en caso de que sea procedente".



’A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias; en primer lugar, las ratificaciones (de la denuncia), la presencia de los testigos, el análisis pericial de los testigos y video y en caso de que sea procedente, las personas que él imputa, los llamaremos a declarar’, dijo.



EL fiscal general detalló que, como prueba, el ex director de Pemex ofreció cuatro testigos, documentos y un video, los cuales serán analizados y a partir de ellos se determinará si se judicializa la carpeta de investigación.



LAS DECLARACIONES DE LOZOYA



En un mensaje a medios, Gertz Manero dijo que Emilio Lozoya señaló que en el caso de Odebrecht afirmó que hubo una serie de sobornos que superan los 100 millones de pesos, de los cuales fueron ’fundamentalmente utilizados para la campaña 2012’ para la Presidencia de la República.



’Y el que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas, señala, los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas’.



Gertz indicó que Emilio Lozoya también denunció la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014.



’En ese caso específico se habla también de 120 millones de pesos, ordenado por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres’, los cuales se mantendrán en reserva mientras se indaga, explicó.



El fiscal también se refirió a la empresa Etileno 21, donde Emilio Lozoya aseguró que hubo beneficios de carácter económico a dicha empresa, la cual está vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht, a la que se le dieron una serie de privilegios en los insumos, por lo que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes. Alejandro Gertz dejó claro que Emilio Lozoya deberá presentar los elementos de prueba.



’En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron, es que éstas dos personas de las que yo he hecho referencia, le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político (...) también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlo’ a las reformas estructurales, dinero que fue entregado a un enlace.