Son juguetes de madera, artesanías con historia y tradición en el Estado de México

• Transforma artesano mexiquense la madera en obras de arte.



San Antonio la Isla, Estado de México, .- San Antonio la Isla se caracteriza por sus artesanías elaboradas con madera, una tradición que se ha heredado de generación en generación, donde aún se conserva y se difunde el uso de los juguetes tradicionales.



Existen juguetes que van desde los más antiguos hasta los contemporáneos, ya que el ingenio y la adaptación de las y los artesanos no tiene límites; por ello encontramos baleros, yoyos, trompos, pirinolas, avioncitos, materiales didácticos, el gato y hasta el jenga.



Víctor López López, maestro nacido en San Antonio la Isla, lleva 40 años creando juguetes y comentó que sus primeros trabajos los empezó a los 10 años, con la finalidad de ayudar a su padre.



Recordó que primero fue la elaboración de procesos pequeños como acercar la madera o el cuerno y barnizar piezas, pero fue tanto el gusto por los conocimientos adquiridos, que años más tarde, los puso en práctica y estableció su taller por amor a las artesanías y para generar un ingreso económico.



Gracias a la habilidad del maestro, la elaboración de cada pieza se ha convertido en una obra de arte, pues dedica tiempo valioso para cada una de ellas, haciendo de un trozo de madera un sinfín de figuras, que representan la cultura popular mexiquense.



Detalló que el proceso comienza al comprar la madera en trozo o en polín, después empieza a seleccionarla, dependiendo de lo que quiera crear, ya sea un yoyo o un trompo, la madera debe ser más limpia, que no contenga botones para que cuando la esté torneando no se parta.



Una vez preparada la madera la pasa al torno que, con maestría, utiliza sus gubias y formón, para transformar los pedazos de madera en magníficas obras que, dice él, llevan impreso un sentimiento.



El siguiente paso es que minuciosamente lija la pieza, para quitarle lo áspero y estén preparadas para decorarlas con pintura y por último darle brillo. Algunas piezas requieren de grabado lo tiene que hacer de una manera manual y precisa para plasmar las grecas.



Su trabajo y dedicación ha logrado que sea reconocido en concursos estatales y nacionales, además de participar en los eventos que realiza el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM).



Como todos los sectores económicos del país, el artesanal también se ha visto afectado debido a la pandemia de SARS-CoV-2, por lo que Don Víctor invitó a los mexiquenses para que visiten su taller y San Antonio la Isla, con la finalidad de consumir las artesanías y juguetes tradicionales hechos en el Estado de México.