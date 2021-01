Entre 20 y 50 años, reservorios mortales

Generan el 80% del PIB y contagios

Graves errores en la vacunación masiva

Al inocular a juventud, se protege a viejos





El problema es que la televisión amalgame y convierta en papilla informe la realidad, la ficción, lo fundamental, lo secundario, el divertimento y la reflexión

Jean Renoir (1894-1979), director de cine francés







En su campaña presidencial William Clinton, dijo algo que sacudió a los políticos: ’¡Es la economía, idiotas!’. Hoy con la pandemia decimos: ’¡Son los jóvenes, idiotas!’



Ellos, salen a trabajar, reunirse, son descuidados involuntarios, rebeldes. Regresan a sus casas y contagian, también involuntariamente, a sus padres, abuelos. Éstos generalmente no salen, se quedan en casa y evitan contaminarse.



Por ello, los jóvenes deben vacunarse desde los 15 años hasta los 50, como prioridad. Ahí es donde debe cortarse la cadena de contagios. Es estrategia similar a la militar del siglo XIX, en la que se atacaba los polvorines o depósitos de armas de los enemigos; aquí son los reservorios o depósitos de coronavirus.



Revisen las estadísticas y se darán cuenta que son los jóvenes entre los 20 y 50 años, los que más se contagian, lo que pasa inadvertido para políticos, que a duras penas saben leer y escribir o a sumar y restar. Las personas entre esas edades, pertenecen a la economía económicamente activa y representan más del 80% del PEA.



Las estadísticas nos dicen que entre 20 y 60 años de edad, se han enfermado oficialmente (de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud), más de un millón 185 mil personas, de las cuales las mujeres son ligeramente más que los hombres, aunque los hombres son los que tienen mayor mortandad.



Menos de 200 mil casos, representan a niños y jóvenes entre los 0 y 20 años, sumados a los que tienen más de 61 años.



Por ello, para cuidar la economía y, sobre todo, la salud de los más vulnerables, es importante vacunar a los jóvenes que salen a trabajar, socializar, divertirse o simplemente distraerse. Así se contiene a la Covid-19. De lo contrario dejamos que el coronavirus se multiplique con mayor facilidad.



Esto es lo que deben entender nuestras autoridades sanitarias. Quien está en la calle, tiene prioridad y ahí es donde se ataca el virus. Si viviera Sun Tzu, se revolcaría del coraje ante estrategas mundiales, que carecen del más elemental sentido: el sentido común.



PODEROSOS CABALLEROS

MOVISTAR



Como parte de un portafolio de servicios digitales, Movistar, liderado por Camilo Aya, anunció una alianza con Banco Sabadell con la incursión en el mercado créditos al consumo mediante el lanzamiento en México de la prueba piloto ’Movistar Money’, mediante la que los clientes podrán obtener préstamos de hasta 45 mil pesos.



ROSA ICELA



El domingo pasado, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez dijo que la inseguridad también se previene con consejos de madres y madres. No sólo con policías. Le tomó la palabra a la funcionaria. Que enseñen a los padres a ser padres, porque muchos ni idea tienen de cómo educar a sus hijos. En la teoría doméstica de Rosa Icela quiero ver que los narcotraficantes o asaltantes callejeros sean increpados por sus padres. Y, en el caso que lo hicieran, vamos a ver si les hacen caso. Las teorías domesticas no son para los funcionarios. Ellos que trabajen en estrategias anticriminales y al DIF, orientar a los padres para educar a sus hijos. Cada una su responsabilidad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CLÚSTER AGUASCALIENTES



Pedro García González, tomó posesión como presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes, que agrupa a 21 empresas, tres instituciones académicas (UP, ITA e ITESM) y el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con el objetivo de impulsar la competitividad industrial de la entidad gobernada por Martín Orozco. Este clúster se perfila como un aliado estratégico de la Alianza Centro-Bajío-Occidente y ya forma parte de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, lo que permitirá a sus socios acceder a un directorio de proveedores. Podrá detonar más inversiones en la región de El Bajío.



