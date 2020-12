Son más de 33 mil familias mexiquenses beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad y posesión: Alfredo del Mazo

•Indica que es de suma importancia apoyar la economía familiar durante esta época de pandemia, por lo que este programa genera ahorros en la realización del trámite.



•Invita Gobernador a los mexiquenses a acercarse al Imevis para poner en regla su patrimonio aprovechando los ahorros que este programa ofrece.



Tlalmanalco, Estado de México, .- Como parte de las acciones que se llevan a cabo en la entidad mexiquense para generar ahorros en la economía familiar, se encuentra el programa de entrega de Títulos de propiedad y posesión, el cual ha beneficiado a más de 33 mil familias, quienes ya cuentan con la documentación necesaria para tener la certeza jurídica de su patrimonio, afirmó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



’A través del Imevis, el Gobierno del Estado de México y de varias instancias que participan en este proceso, hemos estado regularizando las propiedades de las familias mexiquenses, hoy llegamos a 33 mil familias de todo el Estado de México que reciben su título de propiedad, y que les da esta certeza y les da esta oportunidad de contar con los documentos que los acreditan como propietarios, y esto es un gran paso en la vida de las familias’, manifestó.



Durante la entrega de títulos de propiedad y posesión, el Gobernador mexiquense indicó que este programa está generando ahorros en la economía de las familias beneficiadas, ya que los costos de este proceso disminuyen al hacerlo de la mano del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).



Por ejemplo, puntualizó que un juicio ordinario de usucapión puede costar 50 mil pesos, pero con el apoyo de este programa se gasta hasta 3 mil 700 pesos, mientras que la inmatriculación administrativa cuesta entre 6 mil y 8 mil pesos y pasa a 470 pesos.



Agregó que si el trámite se hace vía notario con este programa el costo pasa de los 20 o 50 mil pesos a 2 mil 500 pesos y a través del juicio sumario de usucapión se gastan 860 pesos.



’Nos da mucho gusto que en el camino de hacer esto realidad, podamos también generar ahorros a las familias en este proceso, hoy más que nunca hablar de ahorro familiar es muy importante, hoy en donde estamos en una situación complicada por la pandemia, por la pérdida de empleos, por el cierre de comercios, de negocios, de empresas, todo lo que podamos hacer para apoyar a la economía familiar, es un gran impulso que damos desde el Gobierno del Estado.



’Algunos apoyos se entregan, se dan físicamente pero otros apoyos se traducen en ahorros, en disminuir los costos para poder llevar a cabo sus trámites’, apuntó.



El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que los ahorros que se consiguen se traducen en inversiones que pueden hacer los beneficiarios para solventar alguna de sus necesidades, y expresó que el objetivo de su administración es que este proceso sea cada vez más rápido y ágil, para poder resolver en no más de cinco meses, si se cuenta con la documentación completa.



Del Mazo Maza felicitó a quienes recibieron la titularidad de sus casas y predios, donde destacó que algunos de ellos tuvieron que pasar por varios años para lograrlo, por razones como el no contar con la documentación necesaria, por estar en un proceso de juicio o por no darle seguimiento a este proceso.



Señaló que a través de este programa los beneficiarios se pueden sentir seguros y tranquilos sobre su patrimonio, ya que con este trámite el día de mañana pueden heredar una propiedad regularizada.



Alfredo Del Mazo reconoció y agradeció el trabajo coordinado que se lleva a cabo con diferentes dependencias para que este programa beneficie a las familias mexiquenses, como lo es el Poder Judicial, que al impulsar los juicios sumarios de usucapión en juzgados especializados los procesos son más ágiles y menos costosos.



Así como el Colegio de Notarios que también disminuyó los precios de este trámite, el Instituto de la Función Registral del Estado de México y el Imevis, que es la encargada de acompañar y concretar la entrega de los títulos de propiedad.



Asimismo, invitó a los Ayuntamientos mexiquenses a sumarse a este programa y apoyar con la condonación del pago del impuesto de traslado de dominio y brindar descuentos en el impuesto predial.



El Gobernador del Estado de México informó que este año derivado de la pandemia por COVID-19, este programa disminuyó su actividad, ya que se tuvieron que cerrar oficinas, sin embargo, ahora los trámites y citas se pueden llevar a cabo en línea, por lo que invitó a quienes estén interesados en regularizar su patrimonio se acerquen al Imevis.



’Esto lo decimos, para que todas las familias que aún no cuenten con su título de propiedad, que aún no tengan el documento, el papelito que les diga que son dueñas y dueños de sus propiedades, se acerquen al Gobierno del Estado de México, se acerquen al Imevis para que les ayudemos y los llevemos de la mano en todo este camino de manera rápida y ahorrándoles los costos, para poder ya tener el título de propiedad de sus hogares, de sus predios, para ustedes y para sus familias’, añadió.



El Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, explicó que los beneficiarios de este programa pudieron obtener las escrituras de su patrimonio a través de las modalidades de juicios sumarios de usucapión, inmatriculación administrativa, vía notario, juicios ordinarios, cancelaciones de hipotecas, consumaciones de usucapión y títulos de solares urbanos en la entidad.



Destacó que desde la dependencia a su cargo se continúa trabajando para entregar los mejores resultados a los mexiquenses y que este programa busca apoyar más allá de la regulación de sus predios, reconociendo el trabajo que los beneficiarios hacen a diario para ofrecer a sus familias un hogar y un patrimonio que les de seguridad y protección.



En este evento, el mandatario estatal entregó títulos de propiedad y posesión a beneficiarios de los municipios de Tlalmanalco, Temamatla, Chalco, Tenango del Aire y Amecameca.