Son medidas fundamentales para prevenir el contagio por COVID-19, el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos

•Pide a la ciudadanía evitar las aglomeraciones en caso de acudir a lugares públicos.



Toluca, Estado de México, .- Con el llamado a mantener el uso adecuado del cubrebocas, lavado de manos constante y aplicar la sana distancia, la Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a la población a contribuir con su participación responsable a prevenir el contagio del COVID-19 y así avanzar en el semáforo epidemiológico, toda vez que la entidad permanece en color naranja.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, puntualiza que el riesgo de adquirir la enfermedad que causa el virus SAS-CoV-2 aún es elevada, por lo que es necesario fortalecer dichas medidas y aunque se han reactivado algunos giros económicos, debe mantenerse las medidas de precaución ante la pandemia.



En el caso del cubrebocas, se enfatiza que contribuye en gran medida a reducir el riesgo de contagio, por lo que se sugiere utilizarlo permanentemente en la vía y lugares públicos; además de hacerlo de manera correcta, pues siempre debe cubrir mentón, nariz y boca, así como evitar manipularlo con las manos sucias, si es desechable utilizar, uno al día y si es de tela, lavarlo diariamente.



Indica que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), si este artículo es de tela, se sugiere que sea de tres capas y pueden utilizarse algodón, celulosa, nylon, poliéster o polipropileno, además de que enfatiza que es de uso personal y por ningún motivo debe compartirse, para su limpieza se sugiere utilizar agua caliente y detergente.



De igual manera, el lavado de manos debe ser frecuente, utilizando agua y jabón por espacio de 20 segundos y debe ser parte de la rutina para colocar y retirar el cubrebocas; de no ser posible realizar esta práctica, se sugiere usar gel antibacterial, fundamentalmente en el transporte público y en lugares cerrados.



Estas medidas se deben complementar con el respeto a la sana distancia, que consiste en mantener un espacio de metro a metro y medio entre personas, evitar las aglomeraciones, no saludar de mano, beso o abrazo y no tocarse la cara, con especial cuidado en ojos, nariz y boca.



Por último, en concordancia con el lema ’Hazlo por ti, hazlo por todos #llévalopuesto’, señalado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se enfatiza en utilizar el cubrebocas y se reitera el llamado a no bajar la guardia, pues aún es elevado el riesgo de adquirir COVID-19.