Son momentos actuales de incertidumbre y retos para todos

• Demandan no cerrar los ojos ni cruzar los brazos, ante crítica realidad de México



La sociedad espera una respuesta más atrevida de los empresarios, pero también del gobierno, advirtió, en entrevista con este reportero, Armando Zúñiga Salinas, recién elegido presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX-CDMX).



Expuso que no podemos cerrar los ojos ante la crítica realidad que vive el país, ni tampoco quedarnos de brazos cruzados y advirtió que los momentos actuales son de incertidumbre y retos para todos.



Afirmó que factores externos y decisiones internas nos han hecho enfrentarnos a una crisis económica que se agravó ante la llegada del COVID-19, con un fuerte impacto en la salud y en la vida de cientos de miles de mexicanos, así como en la economía de la Nación.



Zúñiga Salinas –por vía telefónica-, refirió que todo ello se ha traducido en una tormenta perfecta que ha provocado el cierre de miles de empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, con su efecto lamentable en la pérdida de empleos, que, de no hacer algo pronto, los tendremos que contar en millones.



Reconoció que esta pandemia nos ha hecho valorar con mayor profundidad lo que es realmente importante y que la rapidez e indiferencia cotidiana nos impedían ver. ’A estas alturas, nadie duda que la vida, la familia y la salud, son parte central de una vida plena’, recalcó.



Cruzada a favor de empresas y empleos



El también Director General de Grupo IPS y Coordinador General de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), reveló que COPARMEX-CDMX, consideró importante impulsar el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la libre creatividad humana como detonantes del crecimiento económico y del desarrollo, como la fuente más importante para abatir la pobreza y la desigualdad.



Además, comentó que esta Confederación patronal, a nivel nacional, en la persona del presidente Gustavo de Hoyos Walther, ha expresado también, con una voz, que se ha sentido fuerte y clara, que no podemos cerrar los ojos ante esta crítica realidad, ni tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados.



Armando Zúñiga, aseveró que, en momentos inciertos y de grandes desafíos como los que estamos viviendo, su compromiso y el de los socios de la organización en la capital de la república, será el de emprender una cruzada sin precedente en favor de las empresas y la conservación de los empleos.



Enfatizó que, la historia de esta corporación, ha marcado el rumbo en momentos de adversidad e incertidumbre y, en esta ocasión, no puede ni debe ser distinto y que hoy tampoco se duda que conservar el empleo y mantener viva una empresa, es también parte del bienestar y de la estabilidad social.



’Y es que, los efectos de esta pandemia, nos está dejando ver el profundo valor que los trabajadores y las empresas le significan al desarrollo nacional. Esta crisis nos ha dejado en claro que las empresas se encuentran inmersas en un modelo de profunda interacción con diversas y fundamentales instituciones para el desarrollo del tejido social. Es decir, en las empresas nos encontramos personas trabajando juntas, unas con otras, participando en la construcción de comunidades al servicio de la prosperidad de todos’, subrayó.



Enfatizó que la empresa privada, representa una gran contribución del género humano para transformar su realidad a través de la creatividad y la innovación, identificando las virtudes más relevantes de las personas y poniéndolas al servicio de los demás, creando así comunidades de paz y prosperidad.



Como nuevo presidente de la COPARMEX-CDMX, Armando Zúñiga Salinas adujo que este centro patronal debe ser un actor fundamental en la reactivación económica que requerirá nuestro país y nuestra Ciudad Capital. ’Sí… los tiempos son muy complejos y, por tanto, la sociedad espera una respuesta más atrevida de los empresarios, pero también de su Gobierno. Una respuesta que dé esperanza y que esté a la altura de los problemas que el país y la Ciudad deben resolver’, precisó.