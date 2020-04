Sonia López Olguin "presume" candidatura de Podemos a la alcaldia de Ixmiquilpan

Pese a denuncias de fraude y otros delitos, Sonia López Olguin "presume" candidatura del Podemos a la alcaldia de Ixmiquilpan.



- Carece de constancia de antecedentes no penales.

- Es incondicional de Cipriano Charrez preso en Cereso de Pachuca.



Juan Ricardo Montoya.



Pese a no contar con Carta de Antecedentes no Penales, Sonia López Olguin, incondicional y operadora del desaforado y encarcelado diputado federal de Morena Cipriano Charrez, busca afanosamente la candidatura a la presidencia municipal de Ixmiquilpan por el partido Podemos, del ex líder magisterial Moisés Jiménez.



Esto pese a que Sonia López por redes sociales había anunciado que no participaría en el proceso para la renovación de las 84 Presidencias Municipales, tras acusar que había desorganizacion en Morena, instituto político al que se adhirió hace dos años al momento en que su mentor Cipriano Charrez fue impuesto en la candidatura a diputado federal por el distrito 02.



A lo largo de esta semana López Olguin ha sostenido reuniones con los pocos bastiones que le quedan al Movimiento Social Patriótico de Charrez a quienes asegura va como candidata de Podemos por lo que les pide su ayuda.



No obstante, Sonia López no participó en el registro de aspirantes por no tener su carta de antecedentes penales tal como lo exigía la Convocatoria de Aspirantes a las candidaturas.



La exfuncionaria estatal tiene sobre sí, diversas demandas de invasión de tierra y malversación de recursos públicos provenientes de programas sociales y productivos que tanto ella como Cipriano Charrez gestionaban a comunidades indígenas.



Hasta el momento Podemos no ha confirmado ni desmintido la posible postulación de López Olguin.