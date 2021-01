Así los datos de él estado de Sonora ante el Covid-19



Sonora en semáforo naranja

Según estadísticas del sector salud del estado de Sonora indican las siguientes cifras:

Defunciones por covid-19 al día 7 de enero:

10 hombres y 7 mujeres.

Nuevos casos de contagios y personas confirmadas: 52,596 personas

Defunciones totales covid-19: 4,167 personas

Pruebas realizadas: 99,266

6,416 personas en cuadro leve

41,497 pacientes curados

516 hospitalizados

De ahí de dividen 192 estables, 224 graves y 100 críticos.

Acumulados en casos y defunciones. Confirmados: 52,596 y 4,167 defunciones.

Ante las cifras realizadas con el sector salud del estado, aún hay personas que no tienen medidas preventivas pronunciadas.

Las autoridades igual no han aplicado las sanciones o medidas necesarias para disminuir las cifras de contagios, muertes, y hospitalizaciones.

Cabe mencionar que ya estamos cerca del aniversario de pandemia sin embargo, aún hay personas que parece no importarles o no toman precauciones ante la situación crítica que se lleva a nivel mundial.

Según las estadísticas, eso es hasta el día del jueves 7 de enero.

De la misma manera se puede ver en diferentes puntos del estado a gente pasear sin cubre bocas o sin aplicar gel antibacterial, cabe destacar qué no hay colaboración de los ciudadanos en conjunto con las autoridades para disminuir las cifras críticas.

A su vez, las cifras arrojadas por el sector salud del estado implican ejecutar aún el semáforo naranja y no se ve a corto plazo el cambio a semáforo rojo.

¿A qué grado o situación deben enfrentar los sonorenses para actuar ante la pandemia con mayor disciplina? Eso sólo lo saben ellos en su actuar del día a día… Sin embargo sabemos que esto no va a cesar en un buen tiempo. Tratando de que la gente logre tener en consciencia de la magnitud a la cual puede llegar el covid-19, el desempleo y la economía es otro golpe para los sonorenses.