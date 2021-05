Sonora Santanera e invitados en el Salón ’La Maraka’

A un año de no presentarse en los escenarios debido a la pandemia por causa del Covid-19, La Sonora Santanera se presentará el próximo 29 Mayo en el salón La Maraka, esa noche engalanan con su presencia el escenario grandes personalidades invitados para cantar éxitos con La Sonora Santanera, seguramente será una noche llena de alegría para los asistentes.



Alejandra Avalos .- Cantautora Actriz considerada una de las figuras más destacadas de México, con más de 35 años de trayectoria con una elegancia y estilo inigualables.

Su destacada carrera ascendente inicio en musicales con roles estelares como Jesucristo Superestrella, el show del terror de Rocky, ente otras más. Participó en el Festival OTI 1989, Festival de Viña del Mar en el año 2007, entre otros.



En Televisión ha participado en más de 20 telenovelas, varias participaciones en Video homes, Cine, Telenovelas, innumerables reconocimientos, además de haber compartido el escenario con artistas Nacionales e Internacionales con: Verónica Castro, Yuri, Dulce, Placido Domingo, José Luis Rodríguez el Puma, Vicente Fernández, sólo por mencionar algunos



Ha sido la Imagen de campañas publicitarias importantes.



Jorge Muñiz.- Actor, comediante, cantante y presentador, hijo del gran intérprete mexicano Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México. Cuando tenía 10 años comienza a cantar en los coros de Armando Manzanero, siendo un adolescente comienza a cantar

profesionalmente, durante su trayectoria musical a grabado más de 12 álbumes, su encantadora y agradable personalidad, le ha abierto el camino como conductor de series de televisión cómico-musical.



Sólo por mencionar unos de sus éxitos: La Otra parte de Ti, Noche de rondalla, Emociones, entre otros muchos más álbumes.



Tiene en su trayectoria varias conducciones en programas importantes como: Alegrías de Mediodía, Al fin de semana, Nuestra Casa, entre otros más, en cuanto a la actuación: La Escuelita Vip, Una Familia con Suerte, entre otros…

En cuanto a premios tiene en su haber muchos muy importantes como: Palmas de Oro, Califa de Oro, muchos más…



Su calidad humana, su simpatía, y su versatilidad con estos adjetivos sigue cosechando éxitos, él es Coque Muñiz como cariñosamente le llaman…. 2



Sheyla .- Actriz, comediante, conductora , cantante nacida en Culiacán Sin, dentro de su trayectoria cuenta con participaciones en varias programas de televisión : Televisa, Univisión, Tv Azteca, Telemundo, participó en Valores Juveniles, Cantando por un sueño, A ritmo de la noche , Cero en conducta , en 20 telenovelas como; Al diablo con los Guapos ,Mi destino eres tu, entre otras , la última participación Betty in Ny, entre otros muchas más exitosas participaciones.



Dentro de su trayectoria musical tuvo una nominación al Grammy en 2015 como mejor Álbum de música ranchera, bajo la firma de Emi Music, además de películas, doblaje, conductora en varios programas de televisión, se añada a su extensa trayectoria el dar conferencias de Aplicación Mental , actualmente es Embajadora Sinaloense en el mundo.



Mane de la Parra.- Cantautor y actor mexicano. Inició a los 15 años sus estudios musicales con clases de canto y guitarra. Estudió en Berklee College of Music de Boston donde se graduó como Licenciado en Música en el año 2005.



Tiene en su haber más de 5 producciones discográficas. Además de 150 presentaciones en vivo (entre 2009 y 2017) en distintos escenarios y eventos alrededor de México y Estados Unidos.



De la Parra ha recibido reconocimiento por su aporte musical, en 2005 obtuvo de manos de Carlos Santana el Premio BMI (Peermusic Latin Scholarship Award) por el tema "Hoy voy amarte". También en 2013 recibió otro Premio BMI por la canción "El Mentiroso" interpretada por Banda Carnaval misma que se mantuvo durante 14 semanas consecutivas en el top 5 del Chart regional de la Revista Billboard. Ha grabado dueto con aristas como Carlos Vives, Alex Cuba, Margarita la Diosa de la Cumbia, Jorge Villamizar, Napoleón, Pancho Céspedes, Juan Magán, entre otros.



Con 3 películas, más de 10 telenovelas, series y teatro musical, ha logrado estar en el gusto del público y la prensa especializada.



Actualmente, Mane protagoniza la exitosa telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi Familia?, del productor Juan Osorio.



Joven dedicado, entusiasta que siempre quiere dar más… el es Manede la Parra

La Sonora Santanera .- es una agrupación histórica y una de las más importantes y famosas de la música tropical, sus canciones son parte de la memoria colectiva a nivel Internacional.



La Sonora Santanera los llevará a un viaje musical a través de la historia de la agrupación, fundada desde hace 66 años, en donde escucharán los géneros : Boleros, Cha Cha Cha, Tropical ,Afro Antillano, más de 75 discos grabados , innumerables reconocimientos , Giras Internacionales , Telenovelas , Películas , en su extensa trayectoria musical.



Doce elementos vibrantes de entusiasmo y juventud integran la ya famoso y popular Sonora Santanera, agrupación que ha conquistado el ambiente artístico Internacionalmente a base de esfuerzo tenaz, su gran calidad interpretativa se debió en un principio a la extraordinaria versión que hiciera de su primer éxito ’La Boa’, tema que triunfó rotundamente dentro y fuera del país.



Dentro de su extensa trayectoria artística cuentan con innumerables reconocimientos, han sido por cuarta ocasión la imagen del Billete de Lotería Nacional, discos de Platino, discos de Oro, Ganadores de 2 Grammy Latino en los años 2014 y 2016, nominados al Grammy Music Awards 2017, y una nominación al Grammy Latino 2018.





Programas de televisión, Novelas, Teatro, Cine, los colocan por su gran trayectoria musical como uno de los grupos más populares de Latinoamérica.