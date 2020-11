Sorprende a galardonados, obtención de Premio Nacional del Deporte

+Otros se enteraron por los medios y las redes sociales de saberse ganadores de diploma, medalla oro ley de 0.900, roseta y cheque de $796 mil



+En el rubro amateur son los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, la ciclista Jessica Salazar



+Así como la selección femenil de softbol



+Por los paralímpicos, el taekwondoísta Juan Diego García



+Para la tenista Renata Zarazúa, en el profesionalismo



+ Fernando El Toro Valenzuela, ex pelotero de Grandes Ligas, se hizo merecedor al galardón por trayectoria



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En una muestra de desorganización y falta de respeto de parte del gobierno de México, algunos recibieron llamadas, otros se enteraron sorpresivamente por los medios de comunicación y las redes sociales, saberse ganadores del Premio Nacional del Deporte. El cual, coinciden en opinar –entrevistados por separado– llega en un año difícil por la pandemia del coronavirus en todo el mundo –que en el país dejó ya una estela que supera los 90 mil decesos– y al mismo tiempo los alienta para seguir adelante con los compromisos en 2021.



El anuncio fue hecho mediante un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo de Ana Gabriela Guevara, tras la elección del jurado entre las 96 propuestas, récord de candidaturas del PND que se entrega desde hace 45 años.



Los galardonados este año en el deporte no profesional son los clavadistas Juan Celaya y Yahel Castillo, la ciclista Jessica Salazar, así como la selección femenil de softbol, y por los paralímpicos, el taekwondoísta Juan Diego García.



Desde Luisiana y tras agradecer el apoyo de las personas que confían en él, Celaya, doble medallista panamericano, estaba feliz, pues junto a Yahel con el que se adjudicó la presea de bronce en el Mundial de Gwangju 2019 y el lugar olímpico en los sincronizados tres metros, significa un aliciente para los retos que tendrán el próximo año.



Yahel, por su parte, declaró en un video de su cuenta de Twitter: Somos la pareja que ganó la plaza y no vamos a descansar hasta obtener una medalla olímpica.



Sin entrenar aún en la alberca por las restricciones del Covid-19 en el CNAR, el sargento primero de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ya ganó el galardón de manera individual, pidió unidad entre todos para superar la pandemia.



El más sorprendido era su entrenador Stephan Marinov, técnico nacido en Bulgaria:



’¡Es increíble! Tengo 30 años en México y aprendí a trabajar desde abajo para estar con los grandes.



’Hace siete años me dieron la nacionalidad mexicana y soy de Pachuca (risas). Ojalá en 2021 cuando se reactiven las competencias podamos dar un buen resultado con Yahel y Juan.»



El campeón mundial y parapanamericano Juan Diego García recibió la noticia en voz del presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González.



’Llega en un momento de motivación y a un año de mi debut para seguir cosechando más. Estamos aquí por un sueño que desde pequeño he ido construyendo’, dijo desde su casa en Costa Rica, Culiacán.



En el deporte profesional, la distinción recayó con la tenista Renata Zarazúa, quien llegó a la segunda ronda del Abierto de Francia que no se daba hace 20 años. Ahora disputa un torneo en Texas otro pase para el cuadro principal.



Fernando El Toro Valenzuela se hizo merecedor al galardón por trayectoria con el legado que dejó en las Grandes Ligas del Beisbol, en un momento de alegría con la coronación de sus Dodgers de Los Ángeles después de 32 años y con los que ganó la Serie Mundial en 1981.



En la categoría de entrenadores, el mencionado Marinov, de clavados, y Salvador González, en volibol de playa, fueron los designados; mientras como árbitro y juez Lucila Venegas, en futbol.



El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, en el campo de fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.



El galardón, que será entregado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 20 de noviembre, consiste en diploma, medalla de primera clase de oro ley de 0.900, una roseta y un cheque de 796 mil 5 pesos.



(Con información del diario La Jornada)