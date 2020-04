Sorprenden a alcalde Nicolás Flores organizar protesta en CFE por incendio forestal.



. Victor Osmind le aclaro que es necesario hacer una exhaustiva investigación ante la posibilidad de que el incendio hubiera sido provocado.



Juan Ricardo Montoya.



Nicolás González Elizalde, presidente municipal de extracción panista de Nicolás Flores fue sorprendido la tarde del jueves mientras organizaba una manifestación para este viernes a la delegación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Ixmiquilpan.



Esto durante en una reunión en Primero Pila con delegados y vecinos de las 9 comunidades afectadas por el incendio forestal en el Parque Nacional y durante la cual el edil responsabilizaba exclusivamente a la CFE del incendio, así como al gobierno federal.



Mientras despotricaba del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo su arribo con viveres para los damnificados Víctor Osmind Guerrero Trejo diputado local de Morena por el distrito uno quien tras escuchar por algunos minutos y tras presentarse aclaró que antes de emitir un juicio era necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hiciera una investigación exhaustiva para que se determine quien fue el responsable.



Agregó que de acuerdo a estadísticas, el 95 por ciento de los incendios son provocados y que por ese hecho no se debería descartar esa posibilidad.



Tras aclarar que Nicolás Flores no pertenece a su distrito, "yo sigo las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de visitar las comunidades y ver que demandas tienen a fin de que sean atendidos".



De igual forma se ofreció a acompañarlos este viernes a CFE para ser intermediador con esa dependencia.



Esto al parecer no le gustó al edil quien aceptó a regañadientes tras señalar que la construcción de algunas obras carreteras se han visto frenadas por los trámites que solicita el gobierno federal para liberar los recursos, a lo que Victor Osmind le reviró que esta situación era para evitar actos de corrupción y garantizar la transparencia de los recursos públicos.



También que el Presidente López Obrador ha interpuesto los intereses del pueblo a los políticos y particulares.



"Y a nosotros los diputados nos encargó que lo ayudaramos en esta tarea".



Se comprometió a gestionar la asignación de recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas, así como para programas de empleo y de una clínica de salud regional.