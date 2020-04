SOS Coronavirus en Taxco

*’Quédate en casa’



Sólo esto esperábamos en las vísperas de Semana Santa en Taxco; el flagelo y las espinas que trae consigo el malévolo del coronavirus (Covid 19), el enemigo invisible que tanto daño está causando a la humanidad; el primer caso del monstruo se confirma ya en Taxco.

Así lo informó a través de medios electrónicos, el Secretario de Saludo de Guerrero, Carlos De la Peña, al compartir este día la actualización de datos respecto al Covid-19. Dijo el responsable de la salud de los guerrerenses que en Guerrero se tiene un total de 64 casos negativos, 39 sospechosos, un muertito y 13 casos confirmados positivos distribuidos en Acapulco, Chilpancingo y Taxco.

Según la información recabada en la calle este día, la gente señaló que el sector salud, hoy por la mañana, envió un comunicado a las tiendas departamentales que tomen medidas extremas ya que en Taxco suman un caso confirmado y 6 en observación

Comentan que es posible que el pasado fin de semana, con la llegada de algunos visitantes a nuestra ciudad pudiera haber sido el detonante para que el virus Covid 19 infectara a algunas personas de nuestra población. También puede ser que algún taxqueños haya viajado fuera e importado la pandemia.

Sin embargo, hay que decirlo quedito y fuerte. La idiosincrasia o perfil del taxqueño es muy peculiar y delicadita; se enorgullecerse de ser apáticos, anárquicos, gritones, ’comunicativos’ y no le gusta obedecer o recibir órdenes de nadie, hace lo que su ’regalada gana quiere’.

Luego entonces, a pesar de las recomendaciones dadas de parte de las autoridades municipales, estatales y federales, en tiempos críticos de cólera, se hacen omisos, sordos, rebeldes y dejan que las palabras se las lleve el viento.

Si bien es cierto que el segundo golpe del flagelo que ocasionó ya el primero en la economía, el mentado Covid 19, este fin de semana en esta ciudad de la plata, solamente obedecieron las instrucciones del gobierno los cientos de familias plateras que expenden su tan preciada mercancía en el tianguis sabatino.

Otros que se pasaron por el ’arco del triunfo’ las indicaciones de las autoridades de salud principalmente, fueron las grandes y prosperas platerías y restaurantes del Centro Histórico de Taxco que se mantuvieron abiertas, además de los tianguis de plata que se han instalado en el zócalo en casas y locales alquilados privados.

Pero además, los más riesgosos en contraer la nefasta enfermedad, son las docenas de vendedores ambulantes que pululan por las principales calles de la ciudad, principalmente en el ágora principal.

De este bloque de personas, lo que intiman de manera directa con los turistas son los vendedores indígenas de artesanías de Xalitla y Tlamacazapa; las personas que ofrecen comida en fondas y restaurantes en el mercado municipal. Finalmente otro grupo que pudiera ser vehículos efectivo para trasmitir la enfermedad, son los informadores o guías de turistas piratas o autorizados que bullen por las calles, templo de santa Prisca y por los tianguis de plata.

Todo esta gente, a pesar de ser autorizados de manera oficial por la dirección de comercio del municipio, debería ser las primeras a acatar las indicaciones de la autoridades para no poner en riesgo su salud, la de su familia y de la comunidad en general.

Atreves de medios de comunicación y vehículos con equipos de sonido, las autoridades hicieron un llamado de "QUÉDATE EN TU CASA".

Habrá que decir que en Taxco sólo cuenta con 2 equipos de ventiladores e incubadoras para atender casos del Covid 19, por lo que si este virus se extiende en Taxco, se propaga a más personas ’se debe tomar en cuenta que no habrá equipo necesario para dar atención médica

Reiteramos que las autoridades de salud están haciendo muy puntuales en sus recomendaciones para detener el virus asesino ’Señores TAXQUEÑOS por este medio si es importante mencionar y recalcar la única solución y más viable para frenar el mal es ’QUÉDANDOTE EN CASA’, todos tenemos la necesidad de llevar un plato de comida a la casa pero también es mejor prevenir que lamentar. Hagan caso a las instrucciones señores TAXQUEÑOS es una realidad lo que estamos viviendo’.