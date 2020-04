Sospechosismo e intentos de acaparamiento

Qué sucede en México, donde de manera tardía se entró en el mercado del abasto de medicamentos y equipos para intentar contrarrestar los efectos del coronavirus y aunque se habla de la existencia de los insumos, estos no pueden llegar a su destino.



Se sabe que el ingreso de Cofepris cuidando se cumplan las normas establecidas para los cubrebocas, los gel antibacteriales y las pruebas para el Covid-19, retrasan mucho la entrega de los mismos, ya que pasan varios días en dar los resultados, los mismos días que se pierden para evitar los contagios de la población.



El mercado de la oferta y la demanda se saturó y pronto la segunda fue más que la primera, por lo que se tuvo que buscar en el ámbito internacional, donde también se padece desabasto.



Se encontraron algunos sobrantes en naciones que no lo requerían mucho, pero entonces entró en operación la burocracia, la que retrasó más la entrega recepción de esos insumos y muchos han quedado varados en las principales aduanas.



Mientras en muchos estados rastrean a quienes tengan el número que sea de cubrebocas de todo tipo desde doble o triple capa, con igual número de pliegues que son los más recomendables de uso o incluso los de N95, con o sin respirador, que son más sofisticados y recomendables para médicos y enfermeras en relación cercana con los infectados por el virus.



Sin embargo, la escasez continúa y quienes tienen la importación de estos productos se quejan de las trabas para entregarlos e incluso comienzan a hablar de sospechosísimo sobre ciertos acaparadores que cuentan con nexos en los círculos políticos vinculados al tema.



Es tal la contracción del mercado de cubrebocas y gel que los precios se han ido a la estratósfera y se convirtieron en un bocado apetitoso para los especuladores del mercado.



En el gobierno se hacen cruces sobre dónde obtener los equipos que se requieren para la contingencia.



Hace unos días, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fantaseó sobre los ventiladores y respiradores necesarios para la emergencia y que ya había adquirido, supuestamente. Hasta la fecha no cuenta con ellos.



Otros más entraron tarde al mercado de la compra y sufren ante el desabasto, pero todavía es peor la situación, ya que en muchas de esas entidades se pide que los proveedores estén dados de alta en el gobierno estatal, retrasando más los tiempos.



****



Otra vez quedó de manifiesto la estrecha relación de trabajo y amistad existente entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, durante la visita del Ejecutivo federal a la entidad del norte.



En Mexicali, durante la reunión de acciones del mejoramiento urbano en la capital del estado, el presidente López Obrador destacó su relación con Bonilla Valdez, de quien recibió apoyo siempre, en los momentos más difíciles, dejando atrás a los maledicentes que esparcían versiones ajenas



****



Si hay un sector de la sociedad mexicana que debió mantenerse firme en sus labores, aunque pueden hacerlo de alguna forma desde sus oficinas o domicilios, son los contadores que debieron presentar la declaración de impuestos de personas morales ayer 31 de marzo y ahora a finales de abril le toca a las personas físicas, con todo y pandemia, así las cosas.



