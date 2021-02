Sostiene AMLO a Félix Salgado; ‘el pueblo decidió’

Que este caso no se use con el propósito de hacer un ’linchamiento político’, pide Obrador

Cuestionado sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio, señalado de abusos y violación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe respetar la decisión que el pueblo tomó en las encuestas y que este caso no se use con el propósito de hacer un ’linchamiento político’.



’Hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera, con ese compañero, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites’, aseguró en conferencia.



’Pero, sí es como para preguntar, ¿y de parte de quién? Siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones, de todo tipo’.



¿Esta es una acusación delicada, pero no pensaríamos que es como no creerle a las víctimas?, se le cuestionó.



’Sí, pero corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros, pues. De que ‘no quiero que sea él porque a mí me tocaba’ aunque no quiso el pueblo de Guerrero o de otros partidos que quieren debilitar al rival.



’Entonces, ver esto, claro, imagínense, asuntos que tienen que ver con violación, ese tipo de acusaciones son muy fuertes, pero, tampoco se pueden hacer linchamientos políticos. O sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo, para no equivocarnos lo mejor es preguntarle al pueblo, primero; y, segundo, la autoridad, el Ministerio Público, los jueces, no la campaña mediática’, afirmó.