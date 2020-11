Sostiene Pablo Amílcar magnos encuentros ciudadanos en Iguala

www.guerrerohabla.com



Iguala de la Independencia, 29 de noviembre 2021.- Ante unas 600 personas congregadas en un espacio abierto de esta ciudad, donde se cumplió con las respectivas medidas sanitarias, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación establecerá un gobierno distinto en Guerrero, que actúe con honestidad y cerca de la gente.



Al reunirse con vecinos de las colonias Universidad, Esmeralda, 23 de Mayo y Tamarindos que cerraron filas en su favor rumbo al 2021, Sandoval Ballesteros reiteró que la transformación de Guerrero es una tarea colectiva y no sólo del gobierno, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a participar activamente, garantizándoles que serán escuchados y sus propuestas aplicadas.



El ex delegado del Gobierno Federal en Guerrero resaltó que Morena no es únicamente un partido, sino un gran movimiento, una herramienta para cambiar el estado de cosas, "por eso los invitamos a que participen y que asumamos esta tarea como de nosotros, ya que la transformación es una tarea del pueblo y debemos irla empujando para que avance hacia el bien colectivo, pero ni un centímetro hacia la corrupción".



Sandoval Ballesteros manifestó que ’hoy seguimos siendo los más pobres del país, los más atrasados, los de mayor índice de pobreza, de mortalidad infantil; un estado con graves problemas de población y desnutrición, donde nuestras mujeres siguen siendo agredidas", lamentó.



En este sentido, indicó que se requiere de gobiernos honestos, donde los servidores públicos no se vuelvan millonarios, sino que trabajen decididamente por el bienestar del pueblo.



Como parte de los Diálogos Ciudadanos, en un primer encuentro, el diputado local con licencia estuvo con vecinos de las colonias colonias 3 de Mayo y Nicolás Bravo, y posteriormente se reunió con ex directores y líderes de la Universidad Autónoma de Guerrero, representantes de distintas regiones de la entidad, a quienes expuso que sí es posible gobernar con una nueva ética política y pública.



Los académicos le reiteraron a Sandoval Ballesteros su deseo de ser agentes de cambio para lograr un buen gobierno en el estado que ayude a transformar realmente a la universidad.



Los universitarios le manifestaron que tienen coincidencias con la 4T y con el proyecto de Pablo Amílcar Sandoval para sacar del atraso y la pobreza a los guerrerenses.



Expresaron que ya no quieren que la máxima casa de estudios sea comparsa del gobierno. "Queremos participar con el gobernador, que estamos seguros será Pablo Amílcar Sandoval, porque tiene un enorme legado, el enorme legado de un luchador social incansable al cual admiré y conocí; ese legado lo representa hoy Pablo Amílcar, no sólo para los universitarios, sino para los guerrerenses en general", externó enfático el profesor Ignacio Villalba Bravo.



En su oportunidad, Pablo Amílcar Sandoval señaló que la Cuarta Transformación es un proceso que requiere la participación de todas y todos. ’Muchos creen que ya se resolvieron los problemas del país, y no, aún nos falta mucho. El objetivo fundamental de la 4T es cambiar las condiciones de vida, que no haya atraso, pobreza, que podamos tener condiciones más favorables para nuestro desarrollo, para nuestros hijos".



Los convocó a luchar no con armas, sino con conciencia. como lo hicieron los grandes próceres guerrerenses, y seguir empujando la 4T desde la trinchera que le toque a cada uno, para ’que no pase la corrupción, para que se ejerzan las obras que tienen que ser, de acuerdo con el presupuesto; que se paguen los sueldos en tiempo y completos; que las becas y las pensiones se den sin necesidad de protestas, y que las obras aplicando hasta el último recurso, sin moches’, finalizó.