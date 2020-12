Sostiene secretaria Olga Sánchez Cordero, diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Como parte de la labor para reafirmar la relación con la sociedad civil, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo un diálogo abierto con integrantes distintas organizaciones, a quienes les aseguró que su participación es indispensable para generar un verdadero y auténtico cambio en la transformación que busca este gobierno, ’todo con base en el diálogo y a la cooperación’.



La secretaria Olga Sánchez Cordero recibió a las y los representantes de las organizaciones en la sede de Bucareli, acompañada del subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio, así como el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, Miguel Enrique Lucia Espejo.



La titular de Gobernación reafirmó que la administración federal desea y tiene entre sus prioridades la relación con las organizaciones, "el presidente cuando habla de la Cuarta Transformación que encabeza no se funde en la opinión de unos cuantos, sino quiere la intervención, comunicación y consulta con todas y todos".



Al señalar que las organizaciones de la sociedad civil representan agendas y que en este sentido, son fundamentales para la vida democrática en el país, destacó que se ha hecho un trabajo diferente, ’ésta ya no es una secretaría de la represión, sino al contrario entablar un diálogo permanente para que tenga un buen resultado con la ciudadanía. Y esto no es otra cosa más que también replantear una nueva relación con las organizaciones de la sociedad civil desde la idea de la democracia deliberativa’.



Es lo que estamos haciendo -continuó- tratando de construir una gobernanza democrática, equitativa, diferente, y tenemos este compromiso inquebrantable de terminar o cuando menos disminuir las desigualdades e injusticias, así como defender los derechos y poner un alto a la corrupción, al enriquecimiento a costa del pueblo.



La secretaria de Gobernación refrendó que si se desea un cambio verdadero se deben escuchar todas las voces en esta nueva relación con las organizaciones de la sociedad civil, ’cuentan con el respaldo y compromiso de este gobierno, el diálogo será un buen combustible para tomar las mejores decisiones, siempre

vamos a trabajar con corresponsabilidad, no lo podemos hacer todo desde el gobierno’.



En la reunión participó de parte de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Alejandro Lúevano Pérez; y de las organizaciones de la sociedad civil, Rafael Reygadas Robles Gil, Miguel Concha Malo, María Eugenia Mata, Clara Jusidman Rapoport, Margarita Argott Cisneros y Jaime Laines, con quienes se estableció una ruta de trabajo para dar seguimiento a la construcción de esta nueva relación.