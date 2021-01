Sputnik V sí es más económica; ¿qué hay de malo en eso?: Rusia responde a Lilly Téllez

La embajada de Rusia en México desmintió en redes sociales algunas de las críticas sobre la vacuna Sputnik V contra el covid-19, entre ellas lo dicho por la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien afirmó que México adquirirá las dosis rusas por baratas. "Recientemente en las redes sociales se ha difundido mucha información falsa sobre la vacuna rusa Sputnik V. Por eso hoy decidimos refutar algunos mitos sobre el biológico desarrollado por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología", escribió la representación diplomática.



En Twitter, la legisladora escribió: "La vacuna rusa no está aprobada por la comunidad científica internacional, pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno". Sin embargo, la cancillería respondió que es verdad que Sputnik V es más económica que otras dosis, "pero, ¿qué hay de malo en eso?". También, aclaró que es falso que la vacuna anticovid desarrollada en Rusia no esté comprobada por la comunidad científica internacional, pues en realidad no existe un organismo llamado así, pero sí se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 10 principales candidatas "que se acercan al final de los ensayos clínicos y al inicio de la producción de masa".



Luego de que Lilly Téllez dijo que "la vacuna sólo funciona en papel, en teoría se ve bien; no se ha probado que sirva en la práctica", la embajada rusa informó que se aplicó un estudio clínico poscomercialización de Fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo en el que participaron 40 mil voluntarios. Y, además, "ya se administró a 1.5 millones de personas en el mundo". Indicó que es falso que se trata de una vacuna de mala calidad porque el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, fundado en 1891, "es una institución líder en su esfera a nivel mundial" que en 2015 desarrolló y registró con éxito dos vacunas contra el Ébola, usando la plataforma de vectores adenovirales, es decir, la misma que se utiliza en Sputnik V.



Agregó que Sputnik V fue autorizada en 13 países como Emiratos Árabes y Hungría, y que más de 50 naciones ya aseguraron mil 200 millones de dosis, de acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), la institución que financió el desarrollo del medicamento, por lo que no sólo se apuesta en México, Argentina o Venezuela. Finalmente, la dependencia pidió a sus seguidores de redes sociales difundir información veraz sobre la vacuna. Aunque tras las aclaraciones, Lilly Téllez cuestionó a la embajada sobre cuándo se estima "que la UE, la FDA y el gobierno de Alemania le den aval a su vacuna".