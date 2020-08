Sr. Gobernador Del Mazo, ¿le mienten o lo tolera?

Definitivamente el combate a la corrupción jamás ha sido un tema del Partido Revolucionario Institucional PRI, de hecho, de ningún partido político, con excepción de Morena, aunque el colmo es que gran parte de los gobiernos emanados de las filas del partido del Presidente de México, presentan altos índices de corrupción, ello, aunque todos los días se diga lo contrario en las mañaneras. El comentario lo hacemos en un sentido constructivo, definitivamente el tema corrupción tenemos que pensarlo muy en serio en este momento en que la economía está más que deprimida.



Temas sobre corrupción en el Estado de México sobran, insisto, no solo relacionados con los gobiernos del PRI, hoy más de la mitad de los mexiquenses son gobernados por otros partidos y la historia es la misma, lamentablemente esto es la explicación de que nuestra entidad ocupe entre el lugar 2 y 3 según diversos estudios sobre corrupción, entre ellos los practicados por el Instituto Nacional de Geografía e Informática INEGI, aunque el índice puede estar sesgado, hay que recordar que la Ciudad de México, que se pelea el lugar 1 o 2 en estos estudios, tiene una cantidad importante de visitantes todos los días, muchos de ellos que vienen principalmente de la zona conurbada del Estado de México.



Un problema que es cotidiano y es peor que un dolor de muelas, es la corrupción en los depósitos vehiculares mejor conocidos como ’corralones’, ahí los cobros se hacen al gusto del concesionario, dejando al margen el tabulador que año con año se publica sobre las tarifas que deben cobrar estos lugares por el servicio concesionado que prestan, a lo que hay que sumar el robo hormiga que hacen de las autopartes de los vehículos que reciben, al final es la palabra del propietario contra ellos: ’el vehículo así llegó, hubiera revisado bien su inventario’.



En Texcoco, epicentro de esta triste historia, incluso ha habido manifestaciones y toma de instalaciones de corralones por algunos grupos semiorganizados, repartidores de gas, rutas y sitios de taxis, etc., que en varias ocasiones se han manifestado ante el cobro excesivo en las tarifas de arrastre y depósito de vehículos, y por el otro derivado de los oídos sordos que sigue haciendo la Secretaria de Movilidad sobre el particular.



Hace algunos días, para ser precisos el jueves 13 de agosto, un vehículo fue detenido por elementos de la policía estatal, encontrando inconsistencias entre el número de serie de la unidad en general y una portezuela, resulta que al propietario se le hizo fácil cambiar la pieza sin tomar las precauciones debidas, sin más, después de la una larga tarde, el propietario logró acreditar el origen de la pieza, alcanzando la liberación de su unidad el mismo día.



Siguiendo el protocolo, la unidad fue remitida al corralón denominado ’Castilla’, dicen los trabajadores del mismo que S.A. de C.V. y digo que ellos lo dicen, porque las hojas de inventario de las unidades no tiene domicilio fiscal, mucho menos razón social, incluso la gente de los alrededores no sabe que ese lugar se trata de un depósito de automóviles, aunque no hay que confundirse, esta entrega no habla sólo de este corralón, lo poco que hemos comentado hasta ahora es algo muy común en todos los depósitos de la región y muy seguramente de la entidad.



El asunto es que el propietario al otro día de que fue detenida su unidad, ya con la liberación, acudió al depósito ’Castilla’, donde le dijeron que el costo por el servicio era de $15,000 pesos, pero de buena gente se lo dejaban en $10,000, algo que personalmente me consta, no soy, como se dice en el argot del derecho penal, ’testigo de oídas’, aclaro, tampoco soy el propietario de la unidad.



Como se podrán imaginar, el monto a pagar no fue entregado por escrito, se argumentó que a pesar de que existe un tabulador de costos, el cobro ellos lo realizan en función de otros documentos ’publicados en gaceta’, aunque tampoco dicen de qué fecha es la supuesta gaceta que argumentan, en resumen, hacen lo que quieren.



Señor Gobernador o este problema usted lo desconoce porque evidentemente los servidores públicos de menor grado en la región están coludidos con estos corralones o es parte del problema, así de directo es el comentario, no podemos continuar con estos vicios, más cuando la economía mundial va en franca picada, ojalá ponga cartas en el asunto, estamos en la antesala de un problema que puede desatar incluso violencia.



Señoras Diputadas y señores Diputados durante esta legislatura he visto varias iniciativas que francamente rayan en mariguanadas, les propongo una más seria, es necesario que desde la carpeta de investigación el depósito que se haga cargo del vehículo que se remitirá establezca cuánto se cobrará por sus servicios y cuánto se pagará por día de resguardo, para ello es necesario una reforma menor al Código Penal, adicionalmente que se establezca el rol de cómo se asignarán las remisiones vehiculares a todos los concesionarios, porque hasta ahora es facultad discrecional de la autoridad ministerial, elemento que fácilmente permite la corrupción.



Delegado presidente de la Delegación Valle de México

del Colegio de Abogados del Estado de México A.C.