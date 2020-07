SS advierte sobre problemas en la piel por bañarse en agua de arroyo

La temperatura, el calor, la humedad, el sudor, la ropa y el estrés pueden generar salpullido, problema que aparece en la frente, en el pecho y la espalda y se puede extender a brazos, miembros superiores y en miembros inferiores, alertó el Dr. Guillermo Moraila Moya, Director del Centro Dermatológico de Sinaloa.



El especialista en la piel, indicó que durante esta época de lluvia es muy común que se den casos de salpullido, padecimiento que consiste en una dermatosis que se acompaña de ardor y comezón que frecuentemente se infecta generando pústulas y costras.



’Con la aplicación de té de manzanilla, fécula de maíz que es la maicena, jabones neutros, ropa holgada de algodón y absorbente, así como mantenerse en un ambiente agradable y fresco, lo cual previene y desaparece el problema.

Recordemos en esta época del año mantenerse en un ambiente agradable cubrirse con ropa adecuada, no bañarse en charcos y arroyos evitar no salir cuando está lloviendo para no tener problemas y accidentes, en el Centro Dermatológico de Sinaloa atendemos de lunes a viernes por las mañanas, ahí estamos a sus órdenes’, manifestó.



Agregó que otro problema común que se genera por las lluvias en especial en los niños, ya que algunos se bañan en charcos y arroyos que es agua contaminada, lo que puede ocasionar que el menor desarrolle impétigo o ectimas que son infecciones bacterianas superficiales o profundas que se extienden rápidamente y pueden ser contagiosas para el resto de la familia y consiste en ampollas llenas de pus, ulceraciones, costras, ardor y dolor.



En este caso, recomendó que mientras van con el doctor es importante lavarlas con agua y jabón y ponerlas a secar, pero en especial exhortó a padres de familia para vigilar a sus hijos y eviten estas acciones que perjudican la salud de los pequeños y ponen en riesgo su vida, al recordar en otras temporadas de lluvia han ocurrido tragedias donde menores son arrastrados por la corriente y se ahogan.