Stefanny Cristino retoma entrenamientos en alberca

Reconoce la importancia del estímulo económico que reciben medallistas mexiquenses.



Zinacantepec, Estado de México, 29 de septiembre de 2020. Con el objetivo de clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, la nadadora mexiquense Stefanny Cristino Zapata retomó su trabajo en la alberca, luego del periodo de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19.



Este retorno se da con la intención de estar preparada y dar la marca requerida, en los eventos clasificatorios.



’Gracias a que todo se nos ha acomodado un poquito ya estamos nadando, llevamos tres semanas, pero ha sido un poco difícil volver a empezar después de cuatro meses de estar sin poder nadar, estamos a un año de Tokio y estamos con todas las ganas de seguir entrenando’, declaró la deportista del Estado de México.



Cristino Zapata consideró que debe estar preparada y encarar a las competidoras de otros países, porque a pesar de las circunstancias que se dieron a nivel global por el COVID-19, en la competencia no habrá consideraciones para nadie.



’En mi mente está que las competidoras no van a tener piedad de ninguna pandemia o de que tú hayas parado, va a ser complicado, pero la mentalidad siempre ha sido llegar de la mejor forma posible a Tokio’, afirmó la nadadora.



Agregó que físicamente se siente muy bien, sobre todo porque durante este periodo en el que no pudo entrenar en el agua, trabajó en físico y eso le hizo ganar masa muscular, además de que mentalmente también está preparada para enfrentar los siguientes compromisos en su carrera.



’Estamos en etapa general, entrenando un poquito, ya estamos en un macro ciclo muy pequeño, pero muy intenso, estamos esperando a que las autoridades nos puedan decir que competencias son próximas a clasificatorios y en esa competencia no tener detenimiento; al contrario, en el primer evento que nos salga debemos de buscar la marca, para asegurar que nuestro proceso sea más tranquilo’, expresó la medallista parapanamericana en Lima 2019.



Finalmente, reconoció el respaldo que brinda el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, para que los deportistas continúen con su desarrollo.



’Es como la recompensa que tenemos después de tanto sacrificio, de traer esas medallas para el Estado de México y es una forma de agradecernos y estoy muy contenta, la verdad es que agradezco mucho al Gobernador y la Secretaria por esta gran enseñanza y el apoyo que nos brindan’, concluyó.