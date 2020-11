Stellar Matter, un Live Stream de Radaid

La banda de fusión originaria de Guadalajara, México, Radaid, prepara un live stream para todos sus seguidores el próximo 19 de noviembre, que promete ser inolvidable, ya que realizarán un viaje musical por toda su discografía y llevará por nombre Stellar Matter.



El nombre de este recital se debe está inspirado en el astrofísico Carl Sagan, a quién la banda ha admirado desde siempre. Se trata de un tributo a los imaginantes y a los creadores de mundos. Ellos, tanto científicos como artistas, son quienes nos hacen volar, viajar y poder verlo todo desde una perspectiva distinta.



El sexteto conformado por Sofía Orozco, Emmanuel Macías, Yolihuani Curiel, Darko Palacios, Fernando Arias y Guillermo Ibarra, se comprometen a presentar un show como pocas veces se ha visto. ¡Y cómo no! Si verlos en vivo no es algo común, sobre todo cuando son un grupo que emplea instrumentos conocidos como guitarra, bajo, batería y teclados, pero además incorporan otros como el djembe, sitar, Khan, timbales, darboukas, violín, erhu y algunas percusiones.



Los boletos ya están a la venta en www.boletia.com, los precios para este concierto Live Stream son:

• $130 Boleto General – Acceso a Live Stream.

• $200 Plus – Acceso a Live Stream + Acceso a ensayo general / Meet and Greet via Zoom.

• $390 VIP - Acceso a Live Stream + Acceso a ensayo general / Meet and Greet via Zoom + Playera Stellar Matter.



No hay que olvidar que Radaid cuenta con veinte años de trayectoria, tiempo en que se han caracterizado por fusionar música e instrumentos de distintas partes del mundo como India, China, Japón, Medio Oriente, México, África y los Balcanes; además de abarcar sonidos actuales y estilos contemporáneos como el rock, folk, trip hop, post rock, el progresivo y la electrónica, con lo que desde sus inicios han buscado romper la barrera del espacio/tiempo y reencontrar las similitud que hay entre las culturas que habitamos el mundo, utilizando la música como un lenguaje unificador.



Después de giras nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, la banda se ha impregnado de distintas influencias sonoras que son evidentes en trabajos como L’intent, producción donde experimentaron con nuevos estilos, envolviéndose en un género más alternativo impregnado de la atmósfera multicultural que les ha caracterizado. Con este trabajo, Radaid fue nominado como ’Mejor Agrupación de World Music’ al premio Lunas del Auditorio en su edición 2009 en la ciudad de México. En 2009 obtuvo la calificación de ’Cinco Estrellas’ por la revista especializada Rolling Stone, considerando a esa producción ’un clásico’. El sencillo Shine fue elegido como mejor canción y mejor videoclip de la semana por medio de votantes en todo el mundo en el programa holandés Talent Cast, proyecto que promueve lo mejor de la escena independiente mundial. Asimismo, fue nominado a la categoría de mejor disco jazz, funk, fusión en la tercera edición de los Indie-O Music Awards.



Algunos de sus sencillos más elogiados, además de Shine, son Nada Que Sea Real, Anata To Tomo Ni, Color Gris, La Gran Victoria Sobre La Muerte, o el cover a Cuando Salga La Luna.



Es de las agrupaciones que ha logrado poner en alto a México en el mundo al realizar presentaciones únicas en países como Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Portugal y Alemania. Finalmente, fueron incluidos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Para-Panamericanos en la ciudad de Guadalajara (2011) y en el marco del G20 realizado en la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur (2012).



Sin duda Stellar Matter será el pretexto perfecto para verlos entregando todo en un escenario que, aunque a distancia, verá dar sus mejores canciones en esa presentación. Puedes comprar los boletos aquí:

https://radaid-stellar-matter.boletia.com