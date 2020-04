STPS intervendrá si hay abusos de empresas durante emergencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá intervenir ante los posibles abusos de empresas que se cometan durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



"Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos, así está en la ley’, dijo.



En su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario federal hizo un llamado a los empresarios para que apoyen a sus trabajadores durante la emergencia sanitaria.



’Que haya consciencia en los empresarios. Ha habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular que están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores su sueldo, mantener sus prestaciones aun estando los trabajadores en sus casas, tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando’, planteó.



López Obrador refirió que conoce casos de empresas que no están respetando los derechos laborales por lo que les pidió rectificar, porque ’van a quedar muy mal. ¿Después de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera?



"Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad, y se actúa de mala fe. Si nada más se está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores, porque se viola la ley’, refirió.



Ayer, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se reunió con todos los secretarios del ramo estatales para establecer la ruta ante la declaratoria de emergencia sanitaria ante causas de fuerza mayor, que contempla que las empresas paguen los salarios íntegros de los empleados que deben resguardarse en sus casas hasta el 30 de abril.



Notimex