’Su sana distancia’

Semana crucial en combate a la pandemia

Metro y medio de distancia y no saludo de mano

La propagación del Coronavirus llegará a fase dos



COMO estrategia sanitaria para enfrentar la última de cuatro semanas que matemáticamente comprende la fase uno de la propagación del Coronavirus, la Secretaría de Salud del gobierno de la Cuarta Transformación a dispuesto el programa ’Sana Distancia’ que consiste en mantener al menos un metro y medio en la interlocución de dos personas y, además, el no saludo de mano ni abrazos.



Información oficial de la Secretaría de Salud indica que de jueves a domingo el número de casos positivos al Coronavirus se incrementó de 164 a 316, contabilizándose 793 sospechosos y dos fallecimientos. Es decir, 156 infectados en tan solo cuatro días.



La participación ciudadana será de vital importancia para frenar el esparcimiento del Covid 19, una vez que la curva epidémica comience a incrementarse con la propagación propia de la fase dos.



El período comprendido entre los días 23 y 30 de marzo marcará la diferencia entre el acortamiento o alargamiento de la fase dos, de acuerdo a las estimaciones del sector salud.



En ese contexto vale la pena precisar que México y los mexicanos deben aprender de las experiencias de países que enfrentaron diametralmente la pandemia.



China y Japón, países orientales, superaron con éxito la calamidad, gracias a acciones de gobierno a tiempo y la participación ciudadana; mientras que Italia y España, naciones europeas, han sufrido efectos devastadores derivados del embate del Coronavirus.



El gigante asiático, con sus mil 400 millones de habitantes, contuvo el avance del virus, y el país del sol naciente se prepara para inaugurar los Juegos Olímpicos, el 24 de julio, aunque, por obvias razones, la fecha podría aplazarse más no anularse.



De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con base en métodos matemáticos, el 29 de marzo se cumplen 30 días desde que se confirmó el primer contagio en México, el 28 de febrero.



En atención al comportamiento de la pandemia se estima que la fase dos iniciaría alrededor de esa fecha, por lo que la propagación comunitaria se extendería a lo largo territorio nacional.



Es por ello que la alerta ciudadana debe extremarse con el máximo aislamiento, toda vez que el pico del contagio, es decir, la carga mayor de la enfermedad, se presentaría durante los últimos días de abril o primeros del mes de mayo.



Justo ahí, es donde será decisiva la participación ciudadana con el autoaislamiento y la atención al programa de salud ’Sana Distancia’. El efecto y duración del Covid 19 dependerá de la disciplina y solidaridad de los mexicanos.



Estudiosos en la materia consideran que, efectivamente, la permanencia obligada en el hogar por períodos no acostumbrados podría provocar el síndrome de la abstinencia que genera ansiedad y estrés entre los ciudadanos, lo cual, por supuesto, no se compara con los daños a la salud que provoca el Coronavirus.



Por fortuna, la medicina cubana y china encontraron el antídoto necesario para aniquilar el Covid-19, aplicando el Interferon Alfa 2B que refuerza el sistema inmunológico humano, al grado de que el virus no logra vencerlo.



La estrategia científica consiste en crear ’grupos de inmunidad de rebaño’ para blindar los alrededores de las zonas de infección.



En torno al caso, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR insiste en su exhorto a no perder la calma y evitar caer en la exageración, para no debilitarse y enfrentar las fases dos y tres de la pandemia. Sería conveniente que el Jefe de la Nación evitara las reuniones multitudinarias, saludos de mano y abrazos tal y como lo establece la recomendación del sector salud y que él mismo pregona.



El contagio mundial no tan solo ha afectado la salud de los humanos; la economía también ha resentido los efectos de la propagación virulenta.



La ’industria sin chimeneas’, como se le conoce a la actividad turística, es un sector sumamente golpeado por la pandemia que ha colocado a China como el ’país cero’.



Y hasta la próxima.

[email protected]