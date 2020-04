Su vida es ayudar a vivir

Insistir en que, como muchos que escribimos, nos nutrimos de otros escritores, nos obliga hablar sobre ellos.

El común denominador de su vida ha sido el apoyo a grupos vulnerables, en la superación personal, el cuidado de la salud y la orientación a las relaciones familiares.

Promueve el concepto de servicio social con una perspectiva de transformación en la mente de las personas con el objetivo de lograr una sociedad más justa equitativa y humana.

Ayudar a vivir.

Nos referimos a doña Rosa Chávez Cárdenas. Es psicóloga, doctora en homeopatía. Terapista Familiar, Escritora y Activista Social.

Nos ilustra:

Mis padres: Francisco Chávez Fajardo y Esperanza Cárdenas Corona. Somos 4 de familia, 3 mujeres y un hombre Miguel (desaparecido hace 5 años)

Nací en Sayula Jalisco (nunca he vivido en esas tierras) Mis primeros años vivimos en Tecomán Colima.

Cuando cumplí 6 años, cambiamos residencia a Ciudad Guzmán, estudié primaria y secundaria.

Posteriormente dimos el brinco a Guadalajara, contaba con 15 años y desde entonces esta es mi residencia, aquí me casé, me divorcié.

Tengo dos hijos Rafael y Ricardo y dos nietos Rafael y Regina

Sobre sus trabajos.

Autora de libros Discapacidad, encontrarle sentido al dolor. (2003) 3ª edición

Ciencia y Filosofía de la Homeopatía, sus raíces y su futuro (2008)

Los Padres Malabaristas (2009) 2ª edición

Recupera el Sentido de tu vida, evita trastornos Psicoemocionales (2012)

Democracia, semillas a cultivar desde la familia (2015)

Mes Memoires Néstor Pirott (2020)

Colabora en diversas causas: con las familias que cuentan con un integrante que padece discapacidad.

En los derechos de los niños, la equidad de género, el maltrato a las Mujeres y su autoestima.

En la orientación familiar, la educación escolar.

Auxilia en promover la cultura democrática, los derechos humanos y la promoción de la salud con una perspectiva Holista:

Bio-psico-social-emocional y espiritual.

Participa en Reforma, en el periódico Mural, y Columnista de Milenio Jalisco.

Como articulista colabora mensualmente hace 20 años para la Revista Fiancee. Editorialista de La Revista de Nueva York Viceversa Magazine.

Y como editorialista del Semanario Tzaulan, Candelero, Primera Plana de Sonora, y Nuevo Sonora, La Voz de Jalisco.

Colaboradora de estaciones de radio, televisión, redes sociales, con temas sobre Divulgación Científica, autoayuda y superación personal.

En las personas que padecen trastornos mentales, aboga por el trato humano, libre de estigmas y tratamientos farmacológicos prolongados en donde los vuelven adictos a drogas legales y clientes cautivos causándoles verdaderas iatrogenias.

Como terapista el gran aporte de su labor es el conocimiento y la experiencia que acertadamente refleja su formación Holista y Sistémica, en donde toma en cuenta al ser humano y su manera de enfermarse afectado por el ambiente psicosocial.

Como activista social se basa en el amor a sus raíces, responsabilidad ciudadana, el servicio a la sociedad con la perspectiva de transformación en la mente de las personas

Dictó conferencias en el 21 Congreso de Rehabilitación International que se llevó a cabo en Quebec.

En Ottawa Canadá en el congreso Women´s World.

Ha participado en varias Universidades con 1600 asistentes, en congresos en Monterrey, Nuevo León. Xalapa Veracruz. Colima, Colima, Morelia, Michoacán y en diversos foros en Guadalajara, Jalisco, (Donde ella nació) CANACO, la Feria del Libro, entre otros.

Temas de conferencias: cambio de actitudes, autoestima (la mejor inversión, las reglas de oro de la autoestima.

La carta de presentación) El estrés y sus efectos.

El manejo del estrés (herramientas para atenuarlo)

La depresión. (¿debilidad o enfermedad? Depresión, aguda y crónica.

La depresión tiene un lenguaje.

Los Trastornos de ansiedad: el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Bulimia y anorexia.

La obsesión por las compras, la limpieza y el orden. La proyección en la relación.

La Frustración. Los opuestos en la relación de pareja.

La Procrastinación, actitud de los mexicanos.

El duelo (el proceso del duelo, impacto, negación, coraje, miedo, ansiedad y depresión) y todas sus variantes: la pérdida de un ser querido, tener un miembro con discapacidad en la familia. La desaparición de un familiar (tengo un hermano desaparecido, ya hace 5 años)

El Bullying. Temas de mi libro los Padres Malabaristas: el manejo de la autoridad, los tipos de padres, los límites, los fantasmas del pasado, el estrés de los padres que trabajan, técnicas para el control de las emociones.

Las emociones y la prevención del cáncer.

Tipos de padres: democráticos, autoritarios, permisivos.

Preocupa la Salud Mental de los jóvenes.

Su actividad cotidiana es la consulta privada con enfoque Holista: bio, psico, social y emocional.

En ella, con su permiso, nos apoyamos.

